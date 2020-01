Austrias Grazis peetavatel iluuisutamise Euroopa meistrivõistlustel alustavad reedel võistlust naisüksiksõitjad ning paarissõidus selguvad parimad. ERR-i spordiportaali otseülekanne naiste lühikavast algab kell 16 ja paarissõidu vabakavast kell 20.25. Otseülekande kommentaatorid on Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender. Telerist saab ülekandeid vaadata kanalilt ETV+, kus on võimalik valida eesti- ka venekeelse kommentaari vahel.

Eesti meister Eva-Lotta Kiibus teeb Euroopa meistrivõistlustel debüüdi. Räppar Nublu töökas õde sai tiitlivõistluse eel alles 17-aastaseks ja teda juhendab Anna Levandi, kes võitis karjääri jooksul EM-il neli pronksmedalit.

Naiste üksiksõit on teinud viimastel aastatel suure arenguhüppe ja sel hooajal on püstitatud hulga maailmarekordeid, suurfavoriidid on noored Venemaa uisutajad.

Paarissõidus Prantsusmaa paar Vanessa James ja Morgan Cipres tiitlit kaitsma ei tulnud. Lühikava järel on kolmikjuhtumine Venemaal – esikohal on Aleksandra Boikova ja Dmitri Kozlovski 82,34 punktiga, teisel kohal Darja Pavljutšenko ja Deniss Hodõkin 74,92 punktiga ja kolmandal kohal Jevgenia Tarassova ja Vladimir Morozov 73,50 punktiga. Maailmarekord kuulub paarissõidus kahe kava kokkuvõttes 234 punktiga Hiina tippudele, kuid kaks Venemaa paari on jõudnud nendele numbritele üsna lähedale.