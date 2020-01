VIDEO | NCAA tippülikooli mängul läks massikakluseks

Kansase ülikool oli väiksemat rivaali alistamas 81:60, kui Silvio de Sousa blokeeris vahetult enne kohtumise lõppu Kansas State'i mängija DaJuan Gordoni viske ja nöökis teda seejärel. Järgnenud mürglist võtsid osa nii mõlema ülikooli mängijad kui taustajõud, politseijõududel läks kakluse lahutamiseks mitu minutit.

A huge brawl went down at the end of the Kansas-KSU game...



(via @Riley_Gates)pic.twitter.com/lIwNfMgHFx — Bleacher Report (@BleacherReport) January 22, 2020

Benches emptied at the end of the Kansas State-Kansas game. pic.twitter.com/zWv46h3RJC — ESPN (@espn) January 22, 2020

"See pole midagi sellist, mille üle uhke olla," sõnas intsidenti "häbiväärseks" kutsunud Kansase peatreener Bill Self. "Juhtunu ei tõesta kellegi sitkust, pigem ebaküpsust ja isekust."

"Seda ei oleks pidanud juhtuma," lisas Kansas State'i juhendaja Bruce Weber. "See on minu süü. Me ei võistelnud nii nagu oleksime pidanud ja mängu lõpus olime ilmselgelt pettunud."