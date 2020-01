ANETT KONTAVEIT - SARA SORRIBES TORMO 6:2, ...

Enne mängu:

24-aastane Kontaveit alustas Austraalia lahtisi kindla võiduga, alistades avaringis alla tunni kestnud kohtumises 6:0, 6:2 korraldajate vabapääsmega põhitabelisse saanud austraallanna Astra Sharma (WTA 111.). 23-aastane Sorribes Tormo seevastu pidi oluliselt rohkem vaeva nägema – hispaanlanna sai veidi üle kahe tunni kestnud matšis 2:6, 6:1, 6:1 jagu venelanna Veronika Kudermetovast (WTA 40.).

Sorribes Tormole on see esimene kord Austraalia lahtistel avaringist edasi pääseda, üldse on see alles kolmas kord, kui ta on slämmiturniiril teise ringi jõudnud. Kontaveit on aga slämmidel kolmel korral jõudnud kaheksandikfinaali, Austraalias sai ta sellega hakkama 2018. aastal.

Omavahel on Kontaveit ja Sorribes Tormo mänginud kahel korral, mõlemad matšid olid eelmisel aastal slämmidel – Austraalia lahtiste avaringis oli Kontaveit parem 6:3, 6:2 ja USA lahtiste avaringis alistas Kontaveit hispaanlanna 6:1, 6:1.

Lisaks üksikmängule tuleb Kontaveit väljakule ka paarismängus, kus tema paariliseks on Luksemburgi tennisist Mandy Minella. Avaringis lähevad nad vastamisi Venemaa-Hiina duo Anna Blinkova ja Wang Yafaniga. Kohtumine peetakse 13. väljaku neljanda ehk viimase matšina.