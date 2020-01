Võrkpalli meistriliigas peetakse sel nädalal kaks mängu

Nädala esimeses mängus kohtuvad neljapäeval kell 19.00 Pärnu Võrkpalliklubi ja liiga liider Saaremaa Võrkpalliklubi. Mõlemad tulevad mängule võiduemotsiooni pealt, Pärnu alistas viimati 3:2 Jekabpilsi, Saaremaa oli 3:0 üle Bigbank Tartust. Omavahelised mängud liigas lõppesid mõlemad Saaremaa 3:0 võiduga.

Pärnu peatreener Avo Keel rääkis oma meeskonna seisust ja vaatas ka kevade ehk play-off'i poole. Saaremaa alistas viimases mängus väga kindlalt Tartu, ent Keele sõnul sellist tasemevahet liiga kahe esimese vahel pole. "Võidu põhjus on reeglina teisel pool võrku ja Saaremaa mängis hästi, Tartul seevastu oli kehv päev ja sealt selline tulemus tuligi. Sellist tasemevahet nende vahel kindlasti pole, nagu see 3:0 mäng ehk näitas numbrites," rääkis juhendaja homsest vastasest. "Meie esinemne homme sõltub eelkõige sellest, kuidas meie vastuvõtjad Saaremaa tugeva serviga hakkama saavad. Kui nad selle üle elavad, siis on meil võimalus, aga kui jääme 3 meetri kaugusele, siis on meil võiduvõimalust vähe," rääkis Keel.

Peatreener ütles, et on meeskonnaga pidanud mitmeid vestlusi ning platsil on asjad kõvasti paremaks muutunud. "Oleme pikemaid ja lühemaid vestlusringe teinud ja hetkeseis on selline, et tabeliseisule me ei mõtle hetkel. Loodan, et allapoole me ei kuku ja ka tõusta on pea võimatu, seega sellele me ei keskendu hetkel. Positiivne on see, et platsile minnakse võitlema, millest varem on puudu olnud. See ongi hetkel kõige olulisem, mitte niivõrd tulemus. Kui nii jätkame, siis saab loota, et play-off'is oleme samuti korralikud. Mulle ei meeldi ühe mehe säravast etteastest suurt numbrit teha, kui järgmises mängus on sama mees kadunud, oluline on lõpptulemus, mitte üksikud säravad hetked. Minu järelduste tegemise kohaks on play-off."

Keel naudib, et saab trennis teha seda, mida vaja, mitte ei pea mängijate vähesuse pärast kombineerima. "Varem pidin trennis nii-öelda nikerdama, nüüd saab normaalses rütmis teha asju ja ei pea mõtlema, et tempomees või diagonaal peavad nurgas mängima. Tegelesime palju mängijate hoidmisega, see oli selline sunnitud aeg, mis edasi ei vii. Play-off'is tuleb vastu kas Selver või Jekabpils ja see on meile esimene mõõdupuu, tegu on üsna võrdsel tasemele meeskondadega ja suurt vahet pole, kumb sealt tuleb. Kui seal ei õnnestu, on järgiseks proovikiviks Eesti meistrivõistlused," lisas Keel.

Teises Eestimaa pinnal peetavas mängus lähevad Kuressaares laupäeval kell 17.00 vastamisi Saaremaa VK ning Selver Tallinn. See vastasseis on seni pakkunud palju põnevust – viimati jäi Selver Saaremaa uue peatreeneri esimeses mängus peale 3:1, esimene omavaheline kohtumine lõppes Saaremaa 3:2 võiduga.

Credit24 Meistriliiga liider on Saaremaa VK, kel on 17 mänguga koos 42 punkti, Bigbank Tartul on teisena samuti peetud 17 kohtumist ning punkte 40. Kolmas on 37 punktiga Selver Tallinn (18 mängu), neljas Jekabpilsi Luši 35 punktiga (18 mängu) ning viies Pärnu (26 punkti, 18 mängu). Eesti klubidest hoiab TalTech 15 punktiga seitsmendat positsiooni.