Esimene ühine jalgrattasõidu EM peetakse 2021. aastal Minskis

UEC delegatsioon käis hiljuti Miskis kohtumas võistluse korraldajate ja nende koostööpartneritega (Valgevene Jalgratturite Liit, Olümpiakomitee, Minski Linnavalitsus, Valgevene Spordi-ja Kultuuriministeerium jt), et täpsustada võistluse korraldamisega seotud detaile.

Euroopa ühised meistrivõistlused rattasõidus hõlmavad kahe nädalast võistlusperioodi. Võistlused leiavad aset Minski linnas ja regioonis laiemalt ning sisaldavad kuut distsipliini: maanteerattasõit (juuniorid, U-23, eliit), MTB (juuniorid, U-23, eliit, noored, masters), trekisõit (eliit), BMX kross (challenge, juuniorid, eliit, U-23), BMX Freestyle ja Gran Fondo.

UEC delegatsioon koos president Rocco Cattaneo, asepresidendi Henrik Jess Jenseni ja peasekretär Aleksander Gusjatnikoviga külastasid oma visiidi käigus ka potentsiaalseid võistluspaiku.

Euroopa ühised Meistrivõistlused jalgrattasõidus hakkavad korduma iga nelja aasta tagant. See on võõrustajariigile suurepärane võimalus tutvustada oma maad ja võistluslinna võistlustest osavõtjatele, keda on üle 5000 ja 50 Euroopa riigi. Samuti annab see korraldajariigile võimaluse pääseda suurde meediasse, sest UEC on sõlminud lepingu lisaks kohalikele telekanalitele ka kanaliga Eurovision.

Selleks, et nii suure mastaabiga üritust korraldada peab korraldajamaal/linnal olema väga hea resümee. Minsk on aastate jooksul tõestanud, et on suurepärane korraldaja ja võõrustaja (treki MM 2013, jääuisutamise EM 2019, hoki MM jt).