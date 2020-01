Eesti lipukandja noorte taliolümpia lõputseremoonial on Johanna Udras

"Uhke tunne! Mul on väga hea meel, et saan sellisel sündmusel Eesti lippu kanda," sõnas 17-aastane Udras.

Lõputseremoonia algab õhtul Šveitsi aja järgi kl 19.00 (Eesti ajas kl 20.00) ning sellele saab Olympic Channeli ülekande vahendusel kaasa elada kõikjal maailmas.

25-liikmeline Eesti koondis osales Lausanne'is üheksal alal, võites ühe individuaalse ja kolm võistkondlikku medalit. Kelly Sildaru võitis freestyle-suusatamise pargisõidus kuldmedali, Marek Potšinok teenis 3 vs 3 hokiturniiril võistkonna "Roheline" koosseisus kuldmedali, Arlet Levandi pälvis iluuisutamise rahvusvahelisel võistkonnavõistlusel tiimi "Julgus" koosseisus kuldmedali ning Erik Potšinok sai 3 vs. 3 hokiturniiril meeskond "Pruun" koosseisus pronksmedali.

Eesti delegatsiooni juhi Merle Kaljuranna hinnangul oli noorteolümpia Eesti koondisele väga edukas. "Väga rõõmustav, et Eesti sai noorte olümpialt läbi aegade esimese individuaalse kuldmedali. Eesti spordi järelkasv on tugev – seda näitasid meie tublide sportlaste sooritused kõigil üheksal osaletud spordialal. Samuti on mul on hea meel, et Rahvusvaheline Olümpiakomitee on leidnud formaadi, kuidas võistkonnaalade üksikud esindajad saavad võimaluse noorte olümpiamängudel osaleda," ütles Kaljurand.

Eesti koondise medalid:

· 1 kuldmedal freestyle-suusatamise pargisõidus (Kelly Sildaru)

· Nö olümpialipu alla kuuluvad (punktiarvestuses need medalid ei kuulu Eestile): 1 võistkondlik kuldmedal 3 vs. 3 jäähokis (Marek Potšinok), 1 võistkondlik kuldmedal iluuisutamise rahvusvahelisel võistkonnavõistlusel (Arlet Levandi), 1 võistkondlik pronksmedal 3 vs. 3 jäähokis (Erik Potšinok)

Eesti koondislaste individuaalsed kohad esitosinas:

· 1. Kelly Sildaru, freestyle-suusatamise pargisõit

· 5. Johanna Udras, murdmaasuusatamise vabatehnikasprint

· 12. Arlet Levandi, meeste iluuisutamise üksiksõit

Iga nelja aasta tagant toimuvad noorte taliolümpiamängud peeti tänavu 9.-22. jaanuarinni Lausanne'is, kus osales 1880 sportlast üle maailma – 940 neidu ja 940 noormeest.

Varasemalt on noorte olümpiamängudel osalenud nüüdseks juba olümpiasportlased kahevõistleja Kristjan Ilves ja laskesuusataja Rene Zahkna, kes võitis 2012. aastal Innsbruckis kaks hõbemedalit. Samuti näiteks judoka Mattias Kuusik ja sulgpallur Kristin Kuuba, kes on nüüdseks pääsenud EOK olümpiaettevalmistusprogrammi.

Järgmised noorte taliolümpiamängud toimuvad 2024. aastal Lõuna-Koreas Gangwoni provintsis, mis võõrustas ka 2018. aasta Pyeongchangi taliolümpiamänge. Enne seda on veel 2022. aastal tulemas suvised noorte olümpiamängud Senegali pealinnas Dakaris.