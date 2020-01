Tänane stardijärjekord: 1. Suninen, (2. Tänak), 3. Neuville, 4. Ogier, 5. Evans, 6. Lappi, 7. Loeb, 8. Rovanperä, 9. Greensmith, 10. Katsuta, 11. Jocius.

Seis 6. katse järel: 1. Evans 1:18.22,1, 2. Ogier +3,3, 3. Neuville +7,8, 4. Loeb +49,3, 5. Lappi +1.36,1, 6. Rovanperä +2.02,7, 7. Katsuta +4.36,4.

Reede:

Päeva esimesel katsel oli Tänak konkurentidest Sebastien Ogier'st (Toyota) ja Thierry Neuville'ist (Hyundai) kiirem, kuid sõitis teisel üsna suurelt kiiruselt teelt välja ja katkestas. Mehed ise jäid õnnetuses terveks.

Kõik kolm hommikust katset võitis Elfyn Evans (Toyota), kes tõusis ka üldliidriks, kuid Neuville ja Ogier ei jäänud lõunapausiks kaugele.

Testikatse:

Kõige kiirema aja sõitis välja kolmel eelmisel korral ralli võitnud Sebastien Ogier (Toyota; 1.57,1), kellele vaid ühe kümnendikuga kaotas Thierry Neuville (Hyundai). Ott Tänakut (Hyundai; +1,2) edestas ka waleslane Elfyn Evans (Toyota; +0,6).

Neljapäev:

Ralli avapäeval sõideti kaks kiiruskatset, millest teine oli enam kui 25 kilomeetriga ühtlasi ka võistluse pikim. Täiesti omaette klassist oli sel Thierry Neuville (Hyundai), kes haaras ka liidrikoha. Tänak näitas esimesel katsel teist ja teisel kolmandat aega ja asus sellele positsioonile ka kokkuvõttes, kaotades Sebastien Ogier'le (Toyota) kuue sekundiga.

Kehvasti läks avapäev M-Sport Fordi jaoks, keda avakatsel kimbutasid probleemid jahutusega ja seejärel teisel katsel pidi ülekandeprobleemi tõttu katkestama Teemu Suninen.

Eelvaade:

Monte Carlot peetakse MM-sarja üheks raskemaks katsumuseks, sest väga raske on ära arvata võimalikke olusid, mis muudavad rehvivaliku ja seadistuse sättimise keerulisteks. Mägistel teedel võivad sõltuvalt ilmast oodata piloote nii kuiv asfalt kui ka lumi ja jää.

Mullu Toyota särgis esmakordselt sarja võitnud Tänak vahetas kahe hooaja vahel masinat ja taltsutab nüüd Hyundaid, kus teiste seas on tema meeskonnakaaslaseks on ka üks suurimaid konkurente Thierry Neuville.

"Uus aasta algab ilmselt hooaja kõige keerulisema ralliga. Et asju veel keerulisemaks teha, on mul uus meeskond ja uus auto, mida pean tundma õppima samal ajal, kui proovin keerulistes tingimustes toime tulla," ütles Tänak Hyundai pressiteate vahendusel. "Kindlasti pole see kerge töö, aga oluline on teha hea algus ja punkte teenida."

"Kuna ralli sõidetakse jaanuari lõpus, on tingimused tavaliselt kõikuvad, palju sõltub kõrgustest. Madalamal võib olla kuiv asfalt, aga kõrgemale minnes tekib jäide," arutles valitsev maailmameister Tänak. "Selliste ekstreemsete tingimuste puhul on normaalne, et see ralli on ennustamatu."

Kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogier' istumise all on samuti uus auto - prantslane polnud rahul Citroeniga ja sõlmis tänavuseks aastaks lepingu Toyotaga. Jaapani autotootjal on sada protsenti uuenenud rivistus: prantslase kõrval keeravad põhitegijatena rooli ka Elfyn Evans ja noor tulevikulootus Kalle Rovanperä.

Pärast Ogier' lahkumist otsustas Citroen MM-sarjast sootuks tagasi tõmbuda, mis jättis tööta meeskonna teise piloodi Esapekka Lappi, kes leidis aga uue koha M-Sport Fordis. Briti võistkond loodabki sel hooajal eelkõige soomlastele, sest tiimis jätkab ka Teemu Suninen.

Monte Carlos on ehk suurim favoriit Ogier, kel küll istumise all uus arvatavasti veidi harjumist vajav masin, kuid samasuguses olukorras on ta ennegi mitu korda Monte Carlo ralli võitnud. Tegelikult koguni kuus korda järjest, viimase mitte-prantslasena triumfeeris 2010. aastal soomlane Mikko Hirvonen.

Tänakul pole viimastel hooaegadel Monte Carlos samuti halvasti läinud: 2018. aastal lõpetas ta Toyotaga debüteerides teisena, 2017. aastal sai Fordi ja mullu Toyota roolis kolmanda koha.

Ajakava:

Kolmapäev:

Test Gap 3,35 km 17.01 (OGIER)



Neljapäev:

SS1 Malijai - Puimichel 17,47 km 21.38 OGIER

SS2 Bayons - Breziers 25,49 km 23.26 NEUVILLE



Reede:

SS3 Curbans - Venterol 1 20,02 km 9.36 EVANS

SS4 St-Clement-sur-Durance - Freissinieres 1 20,68 km 10.56 EVANS

SS5 Avancon - Notre-Dame-du-Laus 1 20,59 km 12.21 EVANS

SS6 Curbans - Venterol 2 20,02 km 14.54 OGIER

SS7 St-Clement-dur-Durance - Freissinieres 2 20,68 km 16.14

SS8 Avancon - Notre-Dame-du-Laus 2 20,59 km 17.39



Laupäev:

SS9 St-Leger-les-Melezes - La Batie-Neuve 1 16,87 km 10.38

SS10 La Breole - Selonnet 1 20,73 km 11.56

SS11 St-Leger-les-Melezes - La Batie-Neuve 2 16,87 km 15.08

SS12 La Breole - Selonnet 2 20,73 km 16.26



Pühapäev:

SS13 La Bollene-Vesubie - Peira-Cava 1 18,41 km 9.17

SS14 La Cabanette - Col de Braus 1 13,36 km 10.08

SS15 La Bollene-Vesubie - Peira-Cava 2 18,41 km 11.55

SS16 La Cabanette - Col de Braus 2 (PS) 13,36 km 13.18

WRC stardirivi:

8. Ott Tänak - Martin Järveoja Hyundai Shell Mobis WRT

11. Thierry Neuville - Nicolas Gilsoul Hyundai Shell Mobis WRT

17. Sebastien Ogier - Julien Ingrassia Toyota Gazoo Racing WRT

33. Elfyn Evans - Scott Martin Toyota Gazoo Racing WRT

3. Teemu Suninen - Jarmo Lehtinen M-Sport Ford WRT

4. Esapekka Lappi - Janne Ferm M-Sport Ford WRT

9. Sebastien Loeb - Daniel Elena Hyundai Shell Mobis WRT

69. Kalle Rovanperä - Jonne Halttunen Toyota Gazoo Racing WRT

44. Gus Greensmith - Elliott Edmondson M-Sport Ford WRT

18. Takamoto Katsuta - Daniel Barritt Toyota Gazoo Racing WRT

40. Deividas Jocius - Mindaugas Varža M-Sport Ford WRT