Riiklikele spordipreemiatele esitati 43 kandidaati

Elutööpreemia kandidaadid on:

· Taimu Viir – tõstesporditreener, kohtunik ja spordiala arendaja, esitaja Spordiajaloo Klubi Alfred;

· Henn Põlluste – endine maadleja, maadlustreener, esitaja Eesti Maadlusliit, toetaja Eesti Treenerite Liit;

· Jüri Käen – triatlonitreener, Eesti Triatloniliidu juhatuse liige, treenerite kutsekomisjoni esimees, esitaja Eesti Triatloniliit;

· Rein Pajur – endine poksija, treener, kohtunik, esitaja Eesti Poksiliit;

· Aare Arula – spordiajakirjanik, esitaja Eesti Mootorrattaspordi Föderatsioon;

· Mart Siliksaar – endine sulgpallur ja sulgpallitreener, esitaja Tartu Linn, toetaja Tartu Spordiliit;

· Rein Põldme – spordipedagoog ja ujumistreener, esitaja Eesti Paralümpiakomitee, toetajad Tartu Ujumisklubi, Eesti Puuetega Inimeste Liit;

· Riho Rannikmaa – Judo- ja sumotreener ning ala arendaja, esitajad Eesti Sumoliit, Eesti Judoliit, Vinni Vald, Eestimaa Spordiliit Jõud;

· Jaan Loko – endine tõstja, spordipedagoog, emeriitdotsent, esitaja Eesti Tõstespordiliit, toetajad Tõstespordiliit, Eesti Spordiselts Kalev, Eesti Kulturismi ja Fitnessi liit, Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut;

· Aavo Põhjala – endine judokas, judotreener, esitaja Eesti Judoliit, toetaja Audentese spordigümnaasium;

· Sirje Argus – endine ratsutaja ja treener, esitaja Eesti Ratsaspordi Liit;

· Mati Koorep – võrkpallikohtunik, esitaja Eesti Võrkpalli Liit;

· Charles-Villem Vallmann – kergejõustiklane, spordiaktivist, tervisespordi arendaja, esitaja Tallinna Spordiselts Kalev;

· Õnne Pollisinski – ujumistreener, esitaja Eesti Puuetega Inimeste Ujumisliit, toetajad Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts, Eesti Allveeliit, Downi Sündroomi Ühing;

· Jüri Kalmus – jalgrattasporditreener, esitaja Eesti Jalgratturite Liit, toetaja Elva Spordiliit;

· Rein Pedaja – laskesuusatreener, esitaja Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon;

· Peeter Nelis – vehklemistreener, esitaja Eesti Vehklemisliit;

· Gunnar Kuura – aerutamise ja uisutamise treener, Uisuliidu peasekretär, esitaja Eesti Uisuliit;

· Peeter Mardna – endine sõudja, kohtunik, spordijuht, spordiaktivist, arst, esitajad Eesti Sõudeliit, Eesti Antidoping, Eesti Jalgratturite Liit, Eesti Kergejõustiku Liit, Eesti Arstide Liit, toetajad Henn Vallimäe, Ralf Allikvee, Arvi Hamburg, Erki Nool, Gerd Kanter, Tõnu Tõniste, Jaak Uudmäe, Jaan Talts, Urmas Karlson, Erich Teigamägi;

· Kadri Liivak – iluvõimleja, treener, spordiaktivist, esitaja Eesti Võimlemisliit;

· Tiit Tamm – endine suusahüppaja, kahevõistleja, treener, esitaja Eesti Suusaliit;

· Peeter Siim – mäesuusatreener, esitaja Eesti Suusaliit, toetaja Mäesuusatamise alajuht.

Riiklik spordi elutööpreemia määratakse isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ning kelle elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. Kummagi elutööpreemia suurus on 40 000 eurot.

Aastapreemia kandidaadid 2019. aasta tulemuste eest on:

· Heiki Nabi – MM pronksmedal kreeka- rooma maadluses, sõjaväelaste maailmamängude hõbemedal, esitaja Eesti Maadlusliit;

· Ivar Kotkas – Heiki Nabi treener, esitaja Eesti Maadlusliit;

· Epp Mäe – MM pronksmedal naistemaadluses, Euroopa mängude 3. koht, esitaja Eesti Maadlusliit;

· Ahto Raska – Epp Mäe treener, esitaja Eesti maadlusliit;

· Magnus Kirt – MM hõbemedal odaviskes, Teemantliiga võitja, Eesti aasta meessportlane 2019, esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

· Maicel Uibo – MM hõbemedal kümnevõistluses, esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

· Indrek Tustit ja Marek Vister – Magnus Kirti treenerid, esitaja Eesti Kergejõustikuliit;

· Raul Must – Euroopa mängude pronksmedal, esitaja Eesti Sulgpalliliit;

· Merike Kull – Tartu Ülikooli Liikumislabori juhataja ja "Liikuma Kutsuva Kooli" projekti eestvedaja. #BeActive Education Awardi laureaat – parimaks sporti ja liikumist hariduse kaudu arendavaks programmiks tunnistatud ettevõtmine Euroopas, esitaja Tartu linn;

· Rasmus Haugasmägi – veemotosport (OSY-400) MM kuldmedal, EM kuldmedal, esitaja Eesti Veemoto Liit;

· Jasmiin Üpraus – veemotosport (jetisport) MM sarja 4. koht, EM kuldmedal, meeste EM sarja pronksmedal, esitaja Eesti Veemoto Liit;

· Stefan Aran – veemotosport (GT-30) MM hõbemedal, EM kuldmedal, esitaja Eesti Veemoto Liit;

· Siim Rast – MM hõbemedal klassikalises jõutõstmises, MM pronksmedal klassikalises lamades surumises, EM kuldmedal klassikalises jõutõstmises, esitaja Eestimaa Jõutõsteliit;

· Andrei Ojamets – Eesti naiste võrkpallikoondise peatreener, naiste pallimängukoondiste esimene tiitlivõistlustele pääsemine, EM-il osalemine. Bigbank Tartu meeskonnaga Credit 24 Meistriliiga võitja, esitaja Eesti Võrkpalli Liit;

· Karina Polovnikova – juunioride MM kuldmedal kulturismis ja fitnessis, EM kuldmedal juuniorite fitnessi kategoorias, esitaja Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit;

· Anett Kontaveit – WTA edetabeli 14. koht. Miami Open poolfinaal, Porsche Tennis GP turniiri finalist, esitaja Eesti Tennise Liit;

· Jüri Salm – maailmakarika etapi 50. Tallinna Mõõk edukas korraldamine, esitaja Eesti Vehklemisliit;

· Eesti Epeemeeskond – EM 4.koht, esitaja Eesti Vehklemisliit;

· Kelly Sildaru – täiskasvanute MM kuldmedal rennisõidus. Kahekordne juuniorite MM kuldmedal pargisõidus. USA X-Games kuld-, hõbe- ja pronksmedal. 2019. aasta Eesti aasta parim noorsportlane ja naissportlane, esitaja Eesti Suusaliit;

· Tõnis Sildaru – Kelly Sildaru treener, esitaja Eesti Suusaliit;

· Kristin Tattar – MM- 6. koht, USA lahtiste Meistrivõistluste võitja, esikoht Kanada Meistrivõistlustel, esikoht EuroTour 2019 kokkuvõttes, nomineeritud Eesti aasta parima naissportlase kategoorias – 2019. 2018. aasta parim Euroopa naismängija, esitaja Eesti Discgolfi Liit.

Aastapreemiaid antakse välja kuus. Preemia määramisel arvestatakse sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust sporditöö korraldamisel ning panust spordi propageerimisse, spordipedagoogikasse või sporditeadusesse. Iga aastapreemia suurus on 9600 eurot, kollektiivi premeerimisel jaotatakse preemiasumma kollektiivi liikmete vahel võrdselt. Preemiate saajad otsustab Eesti Spordi Nõukogu ettepaneku alusel valitsus.

Spordipreemiad antakse üle Eesti Vabariigi aastapäeva eel, 22. veebruaril Eesti Teaduste Akadeemia saalis toimuval tseremoonial koos riigi kultuuripreemiate, teaduspreemiate ning Ferdinand Johann Wiedemanni keeleauhinnaga.