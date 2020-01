Käsipalli meistriliiga: põhiturniiril algab "teine poolaeg"

Kolmepunktilise eduga HC Tallinna ees meistriliigat juhtiv Põlva Serviti alustab 2020. aastat võõrsil Aruküla/Audentese vastu. Tiitlikaitsja võitis kaks esimest omavahelist kohtumist seni punktita vastase vastu kindlalt – avavoorus võõral väljakul 40:18 ja novembri lõpus kodus 36:25.

Põnevaid lahinguid pakkunud Viljandi ja Kehra kohtuvad viiendat korda

Teises kolmapäevases mängus võõrustab Viljandi HC tabelis kolmandal kohal asuvat HC Kehra/Horizon Pulp&Paperit. Nii Balti kui koduses liigas on kahe tiimi tänavused vastasseisud ülipõnevaks kujunenud. Korra võitis Viljandi, kahel puhul oli parem Kehra ning viimati tehti detsembri keskel Balti liiga raames Viljandis 28:28 viik.

"Kehraga oleme sel hooajal võrdseid lahinguid pidanud ja küllap oleme nüüdki võrdses seisus, sest üle kuu aja pole kumbki mänginud. Pärast jõulupuhkust nägime vaeva üldfüüsilise poolega, nüüd oleme juba pallisaalis rassinud ning need, kes esiliiga või noortega seotud, saanud ka pisut mängupraktikat," sõnas Viljandi peatreener Marko Koks.

"Rivvi on meil küll naasnud Oliver Ruut ja Sergei Rodjukov, ent kaotasime mitmeks nädalaks Andrei Hapali ja Volodimir Maslaki. Mõlemad said eelviimases Balti liiga mängus vigastuse, mis jätab nad eemale. Ilmselt lisame koosseisu esiliigatiimist 17-aastase Martin Brauni, kes sel hooajal tublisti arenenud," teatas mulkide juhendaja.

Kehragi pole täiskoosseisus, ehkki aasta lõpus pikalt vigastatud olnud ukrainlane Dmõtro Jankovski on tagasi. "Janar Mägi jääb eemale ja kahjuks ei oska isegi arstid täpselt öelda, mis viga. Uvis Strazdinš naasis EM-finaalturniirilt meeskonna juurde, aga ta on ikka väga väsinud, sest pole üldse puhata saanud," tunnistas Kehra peatreener Mart Raudsepp.

"Arvestades ülimalt mängutihedat aasta viimast kuud, andsime ülejäänud meeskonnale tavapärasest pikema puhkuse ja alustasime treeningutega alles jaanuari teisel nädalal. Mängukvaliteedile jätab see kindlasti jälje, aga ilmselt saab jaanuarile kohaselt kohtumine olema mõlemapoolselt rabe," arvas Raudsepp.

Tugevnenud SK Tapa võõrustab HC Tallinnat

Neljapäeval võtab SK Tapa kodusaalis vastu HC Tallinna, keda meistrivõistluste avavoorus 21:20 võiduga üllatati. Kolm ülejäänud omavahelist mängu – vastamisi oldi ka karikasarjas – lõppesid pealinlaste võiduga. Tallinn lõpetas eelmise aasta kolme järjestikuse liigavõiduga, Tapal on viimastest mängudest all võit Aruküla üle ja napp kaotus Servitile.

"Oleme kõvasti treeninud, 6-7 korda nädalas kindlasti. Füüsiline võimekus on paranenud, nüüd on vaja mänge, et koostööd lihvida. Aleksander Oganezov naasis vigastuspausilt, Martin Adamson välismaalt ning Taanis õppimist ja treenimist jätkav Vahur Oolup saab meid ka vahel loodetavasti aidata," lahkas tapalaste hetkeseisu peatreener Elmu Koppelmann.

HC Tallinnal oli enim pallureid Eesti rahvuskoondise laagris ning pealinlaste juhendaja Risto Lepp tunnistaski, et rõhuasetus oli pika pausi ajal üldfüüsilisel ettevalmistusel. "Hooaeg on veel pikk ja et lõpuni vastu pidada, pidime sellega tegelema. Nüüd on viis koondislast tagasi ja saame ühiselt pallitrenni tegema hakata," lausus Lepp.

"Hooaja teise poole mängugraafik laseb lõpuks ka normaalselt treenida, sest esimesed neli kuud tegelesime vaid mängimise ja taastumisega. Puudusi näeb mängudes, aga neid parandada ja pallureid arendada saab treeningutel, millest jäi selgelt hooaja esimesel poolel puudu," tunnistas HC Tallinna juhendaja.

Meistriliiga 11. voor:

22.01. 19.00 Aruküla/Audentes – Põlva Serviti

22.01. 19.00 Viljandi HC – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

23.01. 19.00 SK Tapa – HC Tallinn