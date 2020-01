TÄNA OTSEBLOGI | Anett Kontaveit alustab Austraalia lahtisi

Mäng on kavas 8. väljaku kuuenda matšina, tõenäoliselt ei alga see Eesti aja järgi varem kui kl 13.

Enne mängu:

Kontaveit ja Sharma on küll eakaaslased – mõlemad 24-aastased –, aga pole varem omavahel mänginud.

Kontaveidile on see viies kord mängida Austraalia lahtiste põhiturniiril, tema senine parim tulemus pärineb 2018. aastast, kui ta jõudis kaheksandikfinaali. Eelmisest aastast on Kontaveidil kaitsta teise ringi punktid.

Sharma mängis eelmisel aastal esimest korda kõikidel slämmiturniiridel ja tema parim tulemus pärineb just Austraalia lahtistelt, kus ta jõudis mullu teise ringi. Eelmise aasta kevadel jõudis Sharma esimest korda WTA turniiril finaali, kui jäi Kolumbias liival alla Amanda Anisimovale.