Kontaveit läheb avaringis vastamisi korraldajatelt vabapääsme saanud austraallanna Astra Sharmaga (WTA 111.).

Matš oli algselt kavas teisipäeval 8. väljaku kuuenda mänguna, kuid kuna üks eelnev kohtumine kestis ligi neli tundi, ajakava venis ning Kontaveidi ja Sharma matš tõsteti järgmisele päevale. Nüüd peetakse kohtumine 8. väljaku esimese mänguna, mis algab Eesti aja järgi ööl vastu kolmapäeva kell 2.

Enne mängu:

Kontaveit ja Sharma on küll eakaaslased – mõlemad 24-aastased –, aga pole varem omavahel mänginud.

Kontaveidile on see viies kord mängida Austraalia lahtiste põhiturniiril, tema senine parim tulemus pärineb 2018. aastast, kui ta jõudis kaheksandikfinaali. Eelmisest aastast on Kontaveidil kaitsta teise ringi punktid.

Sharma mängis eelmisel aastal esimest korda kõikidel slämmiturniiridel ja tema parim tulemus pärineb just Austraalia lahtistelt, kus ta jõudis mullu teise ringi. Eelmise aasta kevadel jõudis Sharma esimest korda WTA turniiril finaali, kui jäi Kolumbias liival alla Amanda Anisimovale.