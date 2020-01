Tallinna Ülikooli korvpallinaiskond pidas uues kodusaalis esimese mängu

Eesti rahvusnaiskonna ja Tallinna Ülikooli korvpallinaiskonna peatreener Janne Schasmin ootas uut saali juba 1990. aastate keskel, kui võitis sama ülikooli särki mängijana kandes meistritiitleid ning veelgi enam 2015. aastast kui tõusis TLÜ peatreeneriks. Mullu jaanuaris läks lõpuks asi tõsiseks, kui alustati vana võimla lammutust ning eile ristiti Balti liiga mänguga verivärske võimla ka ära.

"Minu esimene laps kasvas siin saalis üles ja nüüd tulin siia uude saali teise väikse lapsega. Äkki on kunagi 20 aasta pärast võimalus, et Tallinna Ülikoolil tuleb täitsa suur hall ka – mina loodan. Ma olen väga rõõmus, et saime ikkagi siia saali. Publik saab siia tulla vaatama ja kaasa elama," rääkis Schasmin ERR-ile.

Uue võimla kodumängus jäädi alla Balti liiga mullusele hõbedale Kaunase Aistesile, kes on sel hooajal võitnud 12 mängust üheksa. Lätlaste Riia TTT on võitnud kõik üheksa mängu ja Vilniuse Kibikštis kümnest mängust kaheksa. Esikolmik on teistest selgelt tugevam.

Mullu jõudis Tallinna Ülikooli naiskond nelja hulka ehk finaalturniirile. Mida peaks nüüd muutma, et sama tulemust korrata - hetkel on tiim nelja võidu ja seitsme kaotusega kuues.

"Me oleme suhteliselt lühike võistkond. Pikemaks me enam ei kasva, selles suhtes on keeruline. Lihtsalt kokkumängu [tuleb] rohkem harjutada. Ma ütleks, et detsembris mängisime üsna häid mänge – olime juba neli kuud harjutanud ja mängisime kokku. Nüüd on väike paus sisse tulnud. Ütleks, et rohkem tiimivaimu ja keemiat oleks vaja," kommenteeris naiskonna mängija Annika Köster.

Järgmise mängu peab TLÜ naiskond 25. jaanuaril uues saalis, kui vastu tuleb Euroliigaski mänginud tiitlikaitsja Riia TTT ja naiskonna peatreener kutsub endisi pedamängijaid klubile kaasa elama, et tänasele tiimile edasi anda kunagist kõva võislusvaimu. "Tulge meenutama oma häid aegu, sest saal on sama koha peal. Siin saalis on vanad pedakad häid asju teinud. Tulge vaatama!"

Valminud võimla on osa uuest TLÜ õppehoonest, mille pidulik avamine toimub 30. jaanuaril.