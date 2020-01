KuPS-i skandaali asjaosalised eitavad sisepingeid kategooriliselt

MTV Spordi artikkel tõi välja kolm meest, kes olevat uue peatreeneri Arne Erlandseni meetoditega rahulolematud ja olevat avaldanud soovi klubist lahkuda. KuPS-i avalduses said kõik kolm sõna ja eitasid probleeme, sama tegi norralasest peatreer ise, vahendab Soccernet.ee.

Asjaosalised andsid mõista, et treeningud on tõepoolest raskemad kui varem, ent kellelgi ei ole seetõttu soovi lahkuda. "Meeskonna harjutuskord on muutunud ja on loomulik, et mul on peatreeneriga arvamustes erinevusi. Kuid Arne on suhtlemisldis ja meie koostöö sujub hästi," lausus füüsilise ettevalmistuse treener Luis Anula.

Kaitsja Tabi Manga ja ründaja Lucas Rangel eitasid samuti igasugust soovi klubist lahkuda, avaldades oma ametlikus sõnavõtus uutele treeningmeetoditele toetust.

