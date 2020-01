Kotsar pälvis ookeani tagant uhke tunnustuse

USA üliõpilasliigas palliv Maik-Kalev Kotsari valiti hooaja 2019/2020 viimase aasta mängijate seast CLASS-i (Celebrating Loyalty and Achievement for Staying in School) auhinna 30 kandidaadi sekka.

NCAA kõrgeimasse divisjoni kuuluva South Carolina Gamecocksi eesliinimängija Maik-Kalev Kotsar teenis vägeva tunnustuse, kuna lisaks edukale sportlaskarjäärile on eeskujulike liidri- ja isikuomadustega noormehel oluline roll ka kohaliku elu edendamisel. Sellest veelgi olulisem on Kotsari akadeemiline võimekus – nimelt on finantshariduse poole püüdleva eestlase keskmine hinne väga kõrge ning teda on silmapaistva õpiedukuse eest korduvalt tunnustatud, kirjutab Korvpall24.ee.

Ka korvpalliväljakutel on Maik-Kalev tegemas oma parimat hooaega, tuues keskmiselt 10,1 punkti ja meeskonna parimad 6,1 lauapalli mängus. Kotsar on 2017. aastal NCAA Final Four'i jõudnud Gamecocksi üks võtmemängijaid, olles South Carolina eest algviisikusse kuulunud suisa 106 kohtumises, mis on ülikooli ajaloo kaheksas näitaja.

Veebruaris valitakse 30 kandidaadi hulgast välja kümme finalisti, kelle seast valivad üleriigilisel hääletusel treenerid, fännid ja meedia välja auhinna võitja.

