Naiste pargisõidu kvalifikatsioon algab kell 10.30 ning seal on stardinimekirjas 21 võistlejat 13 erinevast riigist. Esmalt on kõikidel osalejatel kvalifikatsioonis kaks katset, seejärel jätkavad 12 paremat finaalis, kus kõigil edasipääsejatel on kasutada veel kolm katset.

Sildaru on treeninud Leysini suusakuurordis kaks päeva. "Esimene päev oli rajaga kohanemiseks ning võistluskava paika panemiseks. Täna oleksin pidanud kava lukku panema, ent tugevast tuulest tingitud lühema treeningaja tõttu ei saanud seda sajaprotsendiliselt paika panna," sõnas Sildaru.

Tuule tõttu lubatakse freestyle-suusatajatel homme erandkorras 50 minutit enne kvalifikatsioonivõistlust veel treenida. Kvalifikatsioonis läheb Sildaru rajale kolmanda sportlasena.

Sildaru on olümpiadebüüdi eel põnevil. "See on minu jaoks esimene ja viimane kord noorte olümpial võistelda. Mul on väga hea meel siin olla!"

Finaali avalaskumine algab praeguse ajakava kohaselt kell 13.20, teine kell 13.40 ja otsustav kell 14.00.

Pargisõidu võistluse otsepilt on nähtav SIIT.