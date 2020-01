Eesti Võrkpalli Liidust sai rahvusvahelise istevõrkpalli katusorganisatsiooni liige

Eesti Võrkpalli Liit on istevõrkpalli arengusse Eestis aina rohkem panustanud, eelmisel suvel sai alguse rahvusvaheline projekt ala arendamiseks koostöös Eesti Paralümpiakomitee, Eesti Invaspordi Liit, Eesti kaitseväe ja Euroopa Liidu Erasmus+ toetusprogrammiga. Eestis toimus selle raames põhjalik istevõrkpalli koolitus ja turniir, mille tulemusel osales Palusalu võistkond Roomas toimunud rahvusvahelisel istevõrkpalli võistlusel Sit2Play.

Eesti Võrkpalli Liidu tegevjuht Helen Veermäe usub, et liikmelisus aitab ala arengule kaasa. "Oleme veendunud, et meie saalivõrkpalli eduloo tuules tuleb ka istevõrkpalli kandepinda laiendada ja soovime siin oma panuse anda. Esimesed sammud selleks on astutud ja senised projektid on olnud väga edukad, loodame, et maailma alaliidu liikmelisus aitab istevõrkpalli harrastamise võimalusi veelgi rohkemate inimesteni tuua," rääkis Veermäe. "Lisaks soovin tunnustada ala seniseid eestvedajaid, kellel on piisavalt tahtejõudu ja entusiasmi, et istevõrkpalli üle Eesti arendada ja rahvusvahelisel tasandil taaskord pilti tuua," lisas Veermäe.

Eesti Paralümpiakomitee peasekretär Signe Falkenberg lisas: "World Paravolley'ga liitumine annab meie istevõrkpalluritele motivatsiooni jõuda jällegi välja rahuvsvahelistele tiitlivõistlustele, kus me kunagi edukalt osalesime. Toetudes olemasolevatele kogemustele, näen, et see käik annab võimaluse mõne aasta pärast kaasa lüüa tiitlivõistluste kvalifikatsiooni võistlustel, et võidelda finaalturniiridele pääsemise eest. Nüüd on kõik ainult meie endi teha."

Möödunud aasta lõpus kinnitati Euroopa alaliidu Paravolley Europe komisjonide koosseisud, kus kogenud Eesti kohtunikust Toomas Murulost sai kohtunike komisjoni liige. Lisaks määrati Murulo Tokyo paralümpiale istevõrkpalli võistluste kohtunikuks.

Istevõrkpall on tehniline ala ning sobib kõigile – nii lastele kui täiskasvanutele, nii algajatele kui juba kogenud võrkpalliharrastajatele. Viimastel aastatel on ala populaarsust kogunud, pildis on istevõrkpall olnud eelkõige tänu Eesti kaitseväe vigastatud veteranidele, kes on istevõrkpallis edukalt osalenud ülemaailmsel Invictus Gamesil.

Eestis on istevõrkpallil pikk ajalugu, ala harrastatakse siin alates 1984. aastast. Nõukogude Liidu meistrivõistlustel võideti mitmeid medaleid, samuti on korduvalt mängitud Euroopa meistrivõistlustel ning teenitud isegi paralümpiamängude pilet Barcelonasse, kus poliitilise olukorra muutumise tõttu jäi siiski käimata. 1997. aastal toimus Eestis EM-finaalturniir.