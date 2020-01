Austerlanna teenis suusahüpete MK-sarjas teise järjestikuse etapivõidu

Pinkelnig tegi avavoorus võistluste pikima hüppe, mille pikkuseks mõõdeti 97,5 meetrit, teises voorus hüppas ta 95,5 meetrit. Kokku teenis Pinkelnig 232,3 punkti.

See on 31-aastase austerlanna teine järjestikune etapivõit, ta sai normaalmäel esikoha ka eelmisel etapil Sapporos. Seejuures on need Pinkelnigi karjääri esimesed etapivõidud.

Austerlannad on nüüd aga MK-sarjas saanud järjest neli esikohta – 14. detsembril võidutses Klingenthalis suurel mäel Chiara Hölzl ja 11. jaanuaril Sapporos samuti suurel mäel Marita Kramer.

Zaos lõpetas Pinkelnigi järel teisena jaapanlanna Sara Takanashi, kes kogus 215 punkti (hüpped 92,5 ja 91,5 meetrit) ning kolmanda koha sai Hölzl 212,6 punktiga (hüpped 90,5 ja 92,5 m).

MK-sarja üldliider, norralanna Maren Lundby oli 201,6 punktiga (hüpped 86 ja 92 m) viies.

Lundby on kuue võistlusega kogunud 450 punkti, teiseks tõusis MK-sarja üldarvestuses Pinkelnig, olles kogunud 409 punkti. Kolmas on Hölzl 390 punktiga.