Eestlasest sai Rwanda kõrgliigaklubi peatreener

Eesti jalgpall on vallutanud uue ja eksootilise bastioni, sest eelmised kaks aastat Soome esiliigaklubis KTP noortetreenerina töötanud Jaanus Reitel on Rwanda kõrgliigaklubi Heroes FC uus peatreener.

Tegemist on hooajaks 2019-20 Rwanda kõrgliigasse tõusnud klubiga, kes asub tabelis 17 vooru järel viimasel ehk 16. kohal. Rwanda kõrgliigas on mängimata 13 vooru ning sealse ajakirjanduse teatel asendab 36-aastane Reitel rootslast Stefan Hanssonit, vahendab Soccernet.ee.

Reitel on praeguseks treeneriametiga tuttav juba 20 aastat, sest ta oli kõigest 16-aastane, kui aitas käima lükata FC Elva noortetööd. Järgnesid töökohad Paides, Kotkas Juunioris ja Nõmme Unitedis. 2008. aastal asus Reitel noortetreenerina tööle Hollandi klubis Almere FC Omniworld.

Seejärel on Paidest pärit Reitel töötanud noortetreenerina USA-s, Norras ja Soomes. Eelmises töökohas KTP-s, mille esindusmeeskonna peatreeneriks on Argo Arbeiter, oli Reitel noortetreener, juhendades 2006. aastal sündinute meeskonda.

"Töö kaudu on mul jalgpallimaailmas aastate jooksul tekkinud arvukalt tuttavaid, kellest üks inimene tundis teist ja too teine omakorda kolmandat. Nii see lõpuks juhtus. Ikka isiklike tutvuste kaudu, nagu jalgpallis ikka. Eelmisel nädalal hakkasid asjad liikuma ja hargnesid üpris kiiresti," kirjeldas Reitel Soccernet.ee-le, kuidas ta eksootilise töökohani jõudis.

