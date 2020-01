TÄNA OTSE | Ruhpoldingu MK-etapp jätkub naiste teatesõiduga

Võistlustulle asub 23 naiskonda, Eesti stardinumber on 15. Eestlannadest alustab Regina Oja, teist vahetust sõidab Tuuli Tomingas, kolmandat Johanna Talihärm ning ankrunaine on Grete Gaim.

Sel hooajal on peetud kolm teatesõitu, kõikides on esimesena lõpetanud Norra naiskond. Eestil on kirjas 14., 18. ja 14. koht.