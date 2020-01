Keenia jooksja põgenes akna kaudu antidopingu ametnike eest

Ida-Aafrikas tehakse üha suuremaid jõupingutusi, et võidelda dopingu vastu. Näiteks Keenias külastasid antidopingu ametnikud tippsportlaste treeninglaagrit, et etteteatamata testimisi läbi viia, kuid üks atleet otsustas akna kaudu jooksu pista.

Keenia on tuntud jooksuriik, kuid viimasel viiel aastal varjutavad selle maa sportlaste edu dopinguskandaalid. Ligi 60 jooksjat on selle ajaga rikkunud dopinguvastaseid reegleid.

Keenia kergejõustikuliidu täitevkomitee liige Barnaba Korir ütles, et rahvusvahelise kergejõustikuliidu egiidi all tegutsev organisatsioon Athletics Integrity Unit (AIU) käis Nandi Countrys toimunud treeninglaagris kohalikelt tippsportlastelt teste võtmas, kui üks jooksja otsustas akna kaudu ametnike käest plehku panna.

"Peale seda, kui ametnikud end tutvustasid ja rääkisid, milleks nad treeninglaagrit külastavad, lahkus üks sportlane ruumist ja hüppas seejärel aknast välja," kirjeldas Korir olukorda. "Niimoodi nad ei põgene rangete karistuste eest, jooksku nad nii kiiresti kui tahes."

Korir ei taha selle Keenia sportlase nime veel avalikustada, kuid teisipäeval jõudis avalikkuseni info, et kolmel korral dopingutestidest kõrvale hiilimise eest on saanud võistluskeelu Alfred Kipketer.

Keenia plaanib tulevikus dopingupatustele määrata kriminaalkaristused.