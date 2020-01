Poolast ametliku pakkumise saanud Lepistu naaseb ilmselt Eestisse

Lepistu agent Harri Ojamaa kinnitas Soccernet.ee-le, et 26-aastase poolkaitsja eest tegi Poola esiliigaklubi ametliku pakkumise, ent valik langeb ilmselt Levadia kasuks. Hiljuti käis ta testimisel ka Šoti esiliigaklubis.

Juba varasemalt on ka Levadia spordidirektor Sergei Pareiko kinnitanud, et Lepistule on leping laual. "Oleme tingimused kokku leppinud, nii et kui ta peaks naasma, siis leping on tema jaoks valmis," sõnas Pareiko eelmisel nädalal portaalile.