Võrkpalli meistriliigas kohtuvad tabeli tipud Tartu Bigbank ja Saaremaa

Kaks mängu peavad sel nädalal nii Saaremaa VK, Selver Tallinn kui Pärnu Võrkpalliklubi. Nädala esimesed kohtumised toimuvad Tallinnas kolmapäeval kell 19.00, kui kohtuvad TalTech ja Saaremaa ning Selver Tallinn ja Limbaži. Neljapäeval kell 19.00 võõrustab Pärnu VK Limbažit. Laupäeval tuleb taas väljakule Selver, kes kohtub kodusaalis kell 19.00 Jekabpilsi Lušiga. Pühapäeval kell 15.00 kohtub Pärnu kodusaalis Jekabpilsiga.

Nädala oodatuim mäng liidri Bigbank Tartu ja tema lähima jälitaja Saaremaa VK vahel toimub pühapäeval kell 17.00 Kuressaares. Saaremaa vahetas aasta alguses teatavasti peatreenerit, uus juhendaja Ioannis Kalmazidis sai eelmisel nädalal peetud kolme mänguga kahel korral ka võidurõõmu tunda.

Omavahel oldi liigamängus viimati vastamisi 24. novembril, mil 3:1 võidu võttis Saaremaa meeskond. Aasta lõpus kohtuti ka Aadu Luukase karikavõistluste finaalis, kus suutis 0:2 kaotusseisust 3:2 võidu võtta Tartu. See kohtumine jäi viimaseks Saaremaa peatreeneri Urmas Tali jaoks.

Saaremaa peatreener Ioannis Kalmazidis leiab Bigbanki osas tunnustavaid sõnu. "Tartu on hästi komplekteeritud meeskond, ütleksin, et kõik liinid on tugevad ja eks see teeb nende vastu valmistumise keerulisemaks. Aga meil on kogu info olemas ja otsime hoolega nende nõrku kohti, kahtlemata tuleb raske kohtumine," sõnas Kalmazidis. "Minu meeskonnas muutub üksteise mõistmine aina paremaks, aga selge see, et radikaalseid muutusi selle ajaga ei tee. Muutume järjest enesekindlamaks ja loodan sel nädalal hästi mängida nii kolmapäeval TalTechi vastu kui Tartuga."

Tartu meeskonna peatreener Andrei Ojamets rääkis kohtumise eel, et pole veel Saaremaa mänguks eraldi valmistunud. "Natuke olen mõelnud sellele ikka, aga see on alles pühapäeval. Nende viimased mängud Lätis väga palju infot ei anna, sest austraallasest tempomees Beau Graham ei mänginud veel," sõnas Ojamets. "Meie oleme korralikult trenni teinud, täna õhtul on U-20 koondise juurest tagasi ka Märt Tammearu, vigastatud Mihkel Tanila saab ilmselt meeskonda aidata mõne nädala pärast," lisas juhendaja.

Tabelis on Bigbankil 16 mänguga koos 40 punkti, Saaremaal on mäng vähem peetud ja punkte 36. Kolmandat kohta hoiab Jekabpilsi Luši 34 puntkiga, neljas Selver Tallinn 31 punktiga ja viies Pärnu VK 21 punktiga. Esiviisikul on peale Saaremaa peetud 16 kohtumist. Eesti klubidest hoiab TalTech 15 punktiga seitsmendat kohta.

Credit24 Meistriliiga mängud 15.-19. jaanuaril:

15.01 kell 19.00 (TalTechi spordihoone) TalTech - Saaremaa VK

15.01 kell 19.00 (Audentese spordihoone) Selver Tallinn - OC Limbaži/MSG

16.01 kell 19.00 (Pärnu spordihoone) Pärnu VK - OC Limbaži/MSG

18.01 kell 19.00 (Audentese spordihoone) Selver Tallinn - SK Jekabpils Luši

19.01 kell 15.00 (Pärnu spordihoone) Pärnu VK - SK Jekabpils Luši

19.01 kell 17.00 (Kuressaare spordihoone) Saaremaa VK - Bigbank Tartu