Belgia profiklubi pani meeskonnale peale alkoholikeelu

"Sellised meetmed on mitmel pool kasutusel. See on osa kooselamisest. Enamus meeskonna personalist arvas, et see on hea mõte," rääkis Lotto Soudali profiklubi omanik John Lelangue Belgia meediale. "Me oleme sõbralik meeskond ilma alkoholita. Kohvi koos juua on ka tore."

Tegelikult võib uue meetme kasutamisele võtmiseks olla sügavamgi põhjus. Nimelt põhjustas meeskonna eelmine treener Kevin De Weert Vuelta velotuuri ajal alkoholijoobes avarii. Meesterahvas saadeti seejärel koju ning lasti kuu aega hiljem lahti. Lelangue ise aga eitab, et juhtum on keeluga kuidagi seotud.

"Sel ei ole avariiga midagi pistmist. Meil oli selline eetikakoodeks varemgi olemas, nüüd me muutsime seda lihtsalt natuke rangemaks," lisas ta. "Peaaegu iga meie klubi liige peab autoga osa päevast sõitma, seepärast on alkoholikeeld kasulik. Pealegi kantakse võistlustel ja laagrites klubivormi sponsorlogodega. Me oleme Lotto-Soudali esindajad."

Kui keegi alkoholikeelu vastu eksib, siis ei visata teda automaatselt meeskonnast välja, vaid see kahandab tema võimalusi uuel aastal lepingu saamiseks. Ainsaks erandiks on võitmine või sünnipäev, mil tohib õhtusöögilauas tähistamiseks šampanjaklaase kokku lüüa.