Läinud nädalal Yonex Estonian Internationalil naiste üksikmängus kaheksa parema sekka jõudnud Kristin Kuuba paikneb 23 930 punktiga 61. kohal. Tallinnas samuti veerandfinaalis mänginud Getter Saar kerkis kümme kohta ning on nüüd 8210 punktiga 182. kohal.

Meeste üksikmängus end Kalevi spordihallis nelja parema sekka mänginud Raul Must sai senisele punktisummale 230 punkti juurde ning 19 570 punkti annavad talle 92. koha.

Maailma kolm paremat naisüksikmängijat on jätkuvalt Yufei Chen (Hiina) 98 265, Tzu-Ying Tai (Taivan) 95 775 ja Akane Yamaguchi (Jaapan) 88 650 punktiga. Parim eurooplanna Carolina Marin (Hispaania) on kümnes. Tallinna turniiri võitnud Natsuki Nidaira (Jaapan) parandas oma positsioone tosina pügala võrra ning kerkis 23 220 punktiga Kuuba lähistele 66. kohale.

Meestest on kindel liider valitsev maailmameister Kento Momota (Jaapan) 111 918 punktiga. Läinud nädalal Malaisias peetud Masters-turniiril võidutsenud jaapanlane peab nüüd aga mängimisega veidi vahet pidama, sest esmaspäeva hommikul Kuala Lumpuris hotellist lennujaama kulgedes sattus teda vedanud sõiduk avariisse. Auto juht hukkus, kõik neli kaasreisijat, nende hulgas ka Momota, said vigastada. 2013. aastal Tallinna turniiril 19-aastasena üksikmängu võitnud Momota murdis õnnetuses ninaluu ning sai muidki näovigastusi, kuid ei tema ega ka tema sõidukaaslaste elu ohus ei ole, teatas BWF.

Edetabeli teine on endiselt Tien-Chen Chou (Taivan) 80 548 punktiga, kolmandaks ja neljandaks on aga kerkinud taanlased Anders Antonsen 77 600 ja Viktor Axelsen 77 168 punktiga ning viiendaks langenud senine kolmas Long Chen (Hiina) 76 880 punktiga. Tallinnas võidutsenud Hashiru Shimono (Jaapan) on nüüd 18 340 punktiga maailma sajas reket.

Maailma esisajas on endiselt ka Eesti parim naispaar Kati-Kreet Marran – Helina Rüütel, asudes 63. kohal. Meespaarismängus on Kristjan Kaljurand – Raul Käsner 203. kohal, segapaarismängus leiab parima Eesti paari Mihkel Laanes – Helina Rüütel 386. kohalt.

Alates 1. maist 2019 peab BWF ka Tokyo olümpiamängudele kvalifitseerumise edetabeleid. Tabel läheb lukku selle aasta 1. mail ning arvesse lähevad kümme paremat turniiri. Üksikmängus pääseb Tokyosse selle edetabeli põhjal 38 sulgpallurit, kõigis kolmes paarismängus 16 paari. Tänase seisuga oleks mõlemal Eesti esireketil olümpiakoht olemas.

Naisüksikmängus on Kristin Kuubal koos 21 250 punkti ning need annavad talle olümpia reitingutabelis 29. koha. Meesüksikmängus on Raul Must 19 200 punktiga 31. kohal.