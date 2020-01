Eestlaste loodud kontinentaalmeeskonda hakkab juhendama lätlane

Flaksis töötas 2014. aastast Läti kontinentaalmeeskonnas Rietumu/Delfin, mille uksed suleti 2018. aasta lõpus. Mullu Cycling Tartut juhendanud Rene Mandri kutsus Läti rattaliidus koondise poisse treeninud Toms Flaksise koos andekamate Läti U-23 poistega uude klubisse. Lätlane on varasemalt treeninud ka mitmeid eestlasi, nende hulgas endist Euroopa maastikurattamaratoni meistrit Peeter Pruusi.

Flaksis rääkis intervjuus Baltic Chain Cyclingule, et Eesti ja Läti rattasport ning poisid pole väga erinevad, sest kahe riigi rattaspordi eestvedajad on sarnaste arusaamadega. Poiste kohta lisas ta: "Peamine on, et kõik on üksteisega sõbralikud."

Rene Mandri ja Toms Flaksis tunnevad üksteist juba 2014. aastast, kui töötasid koos Läti meeskonnas Rietumu/Delfin. "Rene on mitmekülgne ja suudab meeskonnas panna rõhku erinevatele teemadele. Juba 2014. aastal lubas ta, et teeb ükskord kontinentaaltasemel meeskonna. Mitte niisama meeskonna, vaid korraliku projektiga meeskonna. Nüüd ta tegi selle ära ja mul on hea meel abiks olla," lisas lätlane.

Läti treener arvab, et poisid on veel liiga noored, et kindlalt paika panna, kes jõuab välja World Touri, aga tihti tuleb välja, et need poisid, keda päris World Touri materjaliks esialgu ei peeta, sinna siiski jõuavad. "Peale esimest hooaega oskan nende potentsiaali kohta rohkem öelda," ütles lätlane.