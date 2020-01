Olümpiamängudel ainsa Iraani naisena medali võitnud Kimia Alizadeh andis sotsiaalmeedia vahendusel teada, et on kodumaalt lahkunud.

2016. aastal Rio olümpiamängudel taekwondos pronksi võitnud 21-aastane Alizadeh kirjutas Instagramis, et on väsinud Iraani valitsuse propagandavahendiks olemisest ja riigist lahkunud. Uudisteagentuuri Isna andmetel treenib Alizadeh Hollandis ja plaanib osaleda ka Tokyo olümpial, kuid mitte Iraani lipu all.

"Kas peaksin alustama tervitusega, hüvastijätuga või kaastundeavaldusega?" küsis Alizadeh postituse alguses. "Tere, rõhutud Iraani inimesed; hüvasti, Iraani õilsad inimesed; minu kaastunne Iraani inimestele, kes on alati leinas. Olen üks miljonitest rõhutud Iraani naistest, kes on teinud ja kandnud seda, mida tal on kästud."

"Keegi ei ole mind Euroopasse kutsunud ja mulle ei ole tehtud ühtegi head pakkumist," kirjutas Alizadeh. "Kuid lepin koduigatsuse valuga, sest ma ei taha olla osaline silmakirjalikkuses, valedes ja ebaõigluses."

MM-hõbeda ja Aasia meistrivõistluste pronksi sõnul ekspluateeris Iraani valitsus tema medaleid poliitilistel eesmärkidel, kuid tegi talle tagaselja alandavaid märkusi, öeldes muuhulgas, et sportlasele on edu toonud valitsuse töö ning loori kandmine. "Nad ei hooli meist, oleme nende jaoks vaid tööriistad," kirjutas Alizadeh.

Viimastel kuudel on üle jooksnud juba kolm Iraani tippsportlast, lisaks Alizadehile ka judoka Saeid Mollaei ning maletaja Alireza Firouzja.