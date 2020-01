Tallinnas peetaval sulgpalli Euroopa karikaetapil, kus osalevad mängijad 38 riigist, on Raul Must teinud eduka võistluse ja jõudnud poolfinaali.

Veerandfinaalis võitis Must Maxime Moreelsi (BWF 117.) Belgiast 21:17, 21:18. Must (BWF 94.) sai tänase võiduga juurde ka väärtuslikke punkte olümpiakvalifikatsiooni silmas pidades, kus arvesse läheb aasta jooksul mängitud kümme parimat võistlust.

"Olin täna enesekindlam. Üldine mängutehnika ja löökide kvaliteet on mul temast veidi paremad. Ta teeb rohkem vigu ja tal ei ole sellist relva, millega mind kindlasti lüüa," rääkis Must mängust.

Mustal seisab ees poolfinaal jaapanlase Hashiru Shimonoga. Must peab senist võistlus juba õnnestunuks ja poolfinaalis püüab näidata kodupublikule võimalikult head mängu: "Raskeid momente oli kõigis kolmes mängu, aga olen saanud kolm head võitu. Poolfinaali jõudmine on mulle selgelt korda läinud turniir".

Kristin Kuuba mängis kaheksa parema seas jaapanlase Moto Hayashiga, kes eile võitis Kati-Kreet Marranit. Kuubal täna õiget käiku leida ei õnnestunud: "Tema servidel, serviolukordades, tekkis mul peata olek. Kui pall juba mängu sai ja pallivahetus käima läks oli mitmeid häid rallisid ja siis suutsin juba hästi mängida. Kindlasti on pettumus kodus juba veerandfinaalis kaotada, kuid vastane oli tugev ja midagi pole parata". Mängu lõppseis jäi Hayashi kasuks 21:17, 21:9.

Getter Saar kohtus veerandfinaalis ukrainlase Maria Ulitinaga. Ka see mäng pakkus kõvahäälselt kaasa elanud publikule mitmeid ilusaid pallivahetusi, kuid Ulitina oli kokkuvõttes natuke kindlam ja võitis mängu 21:14, 21-:18. "Tegin palju lihtvigu ja ei lasknud temal eksida, jalad ei liikunud ka nii hästi kui soovinuks. Kuid kokkuvõttes jäin võistlusega siiski rahule. See hooaeg olen keskendunud pigem treeningutele ja võistlen vähe, seda enam on siinne tulemus rõõmustav," lausus Saar võistlusele hinnangut andes.

Poolfinaalid Kalevi spordihallis laupäeval algusega 16.00.