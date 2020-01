Sulgpalli Euroopa karikaetapil Tallinnas pääsesid Eesti meeste esinumber Raul Must, naiste esinumber Kristin Kuuba ja Getter saar veerandfinaali.

Kaheksandikfinaalis alistas Must Venemaa parima juuniori Georgi Karpovi tulemusega 21:19, 21:15. Võistluse avaringis sai Eesti esinumber jagu noorest hispaanlasest Alvaro Vazquezist 21:16, 16:21, 21:13.

"Teine mäng oli kergem ja sain end paremini käima. Enesekindlus tõusis ja ka Karpovi löögid sobisid mulle paremini. Tundus, et ta oli hommikusest esimesest mängust väsinud," iseloomustas Must teise ringi mängu. Veerandfinaalis kohtub eestlane belglase Maxime Moreelsiga.

Naiste üksikmängus jõudis veerandfinaali esimese asetusega Kristin Kuuba, kes alistas Mauritiuselt pärit sulgpalluri Kate Foo Kune tulemusega 21:14, 21:11. Järgmises ringis kohtub Eesti esinumber jaapanlanna Moto Hayashiga, kes alistas kaheksandikfinaalis Kati Kreet Marrani tulemusega 21:6, 21:8. Kuuba jäi tänase esitusega rahule:" Kontrollisin mängu, minu löögid õnnestusid ja liikusin hästi." Homsest vastasseisust arvas Kuuba, et vastane on talle küll tundmatu ja tuleb kõva lahing, kuid tugeva sulgpallimaa Jaapani esindajate vastu mängukogemust on ning tuleb lihtsalt võidelda ja endast parim anda.

Veerandfinaali jõudis ka Getter Saar, kes sai jagu Prashi Joshist 16:21, 21:19, 21:18. Eesti naiste üksikmängu teisele reketile Saarele oli see esimene kord kodupubliku ees kaheksa parima sekka jõuda. "Tunne on hea. Esimese mängu mängisin väga hästi. Teises mängus esimene geim ei õnnestunud, kuid teises ja kolmandas läks paremini ja võit tuli mulle," sõnas Saar, kes järgmises ringis kohtub Ukraina sulgpalluri Maria Ulitinaga.

Meeste paarsimängus pääsesid ainsa Eesti paarina kaheksa parima sekka Mikk Järveoja ja Mihkel Laanes, kes kuueteistkümne parima seas võitsid kaasmaalasi Karl Kerti ja Hans-Kristjan Pilvet 21:17, 21:17.

Veerandfinaalid algavad laupäeval Kalevi spordihallis kell 10.