Suri iluuisutreener Ly Piir

Ly Piir (neiupõlvenimega Rooba) alustas iluuisutamisega 1944. aastal Vaike Paduri juhendamisel. 1951. aastal tuli jäätantsus (koos Elmar Jäägeriga) ja 1955. aastal üksiksõidus ja paarissõidus (koos Raul Merilainiga) eesti meistriks.

Sportlaskarjääri jooksul ja pärast seda töötas ta mitmel pool treenerina, sealjuures ka Ukrainas ja Soomes. Lisaks on ta kuulunud iluuisutamisföderatsiooni presiidiumi, tegutsenud kohtunikuna ja andnud välja erialast kirjandust.

"Olen isegi imestanud, miks ma valisin iluuisutamise. Selles on süüdi ikka Sonja Henie ja Vaike Paduri. Käisin Reaalkooli kõrval liuväljal, kus Vaike esines, ma käisin vaatamas ja olin vaimustatud," meenutas veebruaris 87-aastaseks saav Piir 2017. aastal ETV saates "Prillitoos."

"Ema kasvatas mind üksinda, isa oli surnud, ja emal ei olnud võimalik uiske osta. Aga ma võimlesin ja olin spordiga koos. Vaike seal mind kohtaski. Küsis, kas ma uisutada oskan. Ütlesin, et oskan küll, kuigi ei osanud, aga mõtlesin, et ta kutsub mind ja õpetab. Ja ta kutsuski! Ütlesin, et mul ei ole uiske ja ta ütles, et kingib mulle. Aga ainult uisud. Ma keerasin need suurte suusasaabaste alla ja läksin."

"Loen oma saavutusteks õpilaste saavutused. Mina ei olnud suur sportlane. Olin paarissõidus ja jäätantsus Eesti meister," lisas ta.

Ly Piir oli Eesti jalgpallikoondise taasiseisvumise järgse aja esimene peatreeneri Uno Piiri abikaasa.