Rootsi siirdunud Eesti käsipallur: kolm-neli kuud läks kohanemiseks

Eesti meeste käsipallikoondise peatreener on teadupärast rootslane Thomas Sivertsson. Sellest hooajast võib kahekordne olümpiahõbe arvestada, et Eesti koondislaste kokkupuuted Rootsi käsipallikoolkonnaga on jällegi natuke tihedamad.

Nimelt siirdus käesoleva hooaja eel just Rootsi mängima pikalt Põlva Servitis pallinud joonemängija Hendrik Varul. 24-aastase Varuli karjääri esimene välisklubi on tugevuselt Rootsi teise liigasse kuuluv Hammarby IF.

Hammarby klubi ajalugu on väärikas. Organisatsioonile pandi alus juba 1939. aastal ning aastatel 2006-2008 pälvis klubi kolmel korral Rootsi meistritiitli. Meeskonna plaan on uuesti kõrgliigasse tõusta.

"Kindlasti teadmisi juurde tulnud. Näen käsipalli suuremalt kui siin mängides. Kuidas seda tehakse ka välismaal," lausus Varul intervjuus Vikerraadiole.

"Rootsi treeneril on Rootsi stiiliga käekiri sarnane. Kolm-neli kuud läks kohanemiseks, et aru saada, kuidas tegevus käib ja kuidas mängitakse. Mäng on kiiruslikum. Palju rohkem mängitakse minu positsioonile, joonemängijale lõpetamiseks. Aga ka äärtesse väga palju. Kokkuvõttes ikkagi kiirus on erinev."

"Esimesed kaks kuud ei saanud üldse aru, miks ja kuhu ma pean minema," jätkas Varul. "Stiil on ikkagi teine ja keelebarjäär ka muidugi. Nüüd saan kõigist ideedest aru ja püüan neid realiseerida."

Rootsis on käsipall suur spordiala ning nii meistriliigas kui tugevuselt teises liigas pallib 14 klubi. Varuli tööandja Hammarby asetseb praegu tugevuselt teise liiga tabeli tipus. Kuidas võiks aga sealses konkurentsis hakkama saada Eesti klubid?

"Ma arvan, et Eesti meister Põlva Serviti mängiks väga heal tasemel teises liigas," vastas Varul. "Ma arvan, et tabeli tipus. Aga jällegi - seal on 14 meeskonda, kes võivad sama heal tasemel mängida. Konkurents eristab Eesti liigast."

Varul julgustab ka teisi eestlasi välismaale vaatama. "Jaa, kindlasti. Sa näed lihtsalt asja teise pilguga. Minu näitel Rootsi teine liiga ei ole tippliiga, aga pigem särada teises liigas, kui olla pingil tippliigas. Esimeseks aastaks väga hea."

Väikesest Savernast pärit Varul ei saa siiski ka Rootsis veel täiskohaga käsipallur olla, vaid käib mängimise kõrvalt väikese koormusega tööl. Kui meeskond aga uueks hooajaks Rootsi kõrgliigasse pääseks, tähendaks see tasemelist hüpet mitmeski mõttes.