Saalijalgpalli meistriliigas tühistati ühe kohtumise tulemus

Turniiritabelisse kantakse mängu tulemuseks - :7 JK Kohila kasuks. Esialgu oli Kohila võitnud mängu 7:5, mis tähendab, et turniiritabelis jäid punktid samaks. Kõik mängus saadud hoiatused jäävad jõusse. Määrusi rikkunud võistkonna diskvalifitseeritud mängija eelnevad karistused loetakse kantuks, vahendab jalgpall.ee.

Saalijalgpalli meistriliigas on tänavu kõik meeskonnad väljakul käinud üheksal korral, möödunud nädalavahetusel ei olnud võistlustules vaid Tartu Ravens Futsal Ares Security ning Narva United FC.

Tabeli tipus on 24 punkti kogunud Viimsi FC Smsraha ning järgnev kolmik on teeninud võrdselt 18 punkti, kui kolme kaotuse kõrvale on kuus võitu kirja saanud FC Cosmos, Narva United ja Sillamäe Alexela. Ravens on 15 punktiga viies ning viimasest play-off-kohast hoiab kinni JK Kohila, kellel on nüüd tabelis üheksa punkti. Maksimum ja Sillamäe NPM Silmet on kolme punkti tabelis vastavalt seitsmendal ja kaheksandal kohal.

10. vooruga tehakse algust juba sel neljapäeval, kui Kohila võõrustab Viimsit. Laupäeval on vastamisi Sillamäe Alexela – Cosmos ning pühapäeval võtavad teineteiselt mõõtu Raves – Sillamäe Silmet ning Maksimum – Narva United.