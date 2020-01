Flora sõlmis lepingu Eesti noortekoondislasega

FC Flora spordidirektor Norbert Hurt kinnitas, et 18-aastane poolkaitsja on klubi radaril olnud juba pikemat aega. "Me oleme Henri arengut jälginud mitu aastat. Tegemist on tehnilise ja aruka mängijaga kes toob meie keskväljale kvaliteeti juurde. Lisaks on tegemist hea persooniga, kes sobib hästi meie nõudlikku töökeskkonda," selgitas Hurt FC Flora kodulehele.

"Mul on väga hea meel liituda mitmekordse Eesti meistri FC Floraga," lausus Välja. "See on mulle paras väljakutse panna end proovile Eesti tippvõistkonnas. Flora oma mängustiili ja formatsiooniga sobib mulle hästi. Tuleb põnev hooaeg, kus üritame meistritiitlit kaitsta ning Euroopas veel järgmise sammu edasi astuda," lisas ta.

Nõmme Unitedis jalgpallihariduse saanud Välja liitus Paide Linnameeskonnaga 2018. aasta algul ning mängis end kohe esimesel Premium liiga hooajal kindlalt pildile, kogudes 15 mänguga neli väravat ja kolm väravasöötu.

U-21 koondise eest tegi Välja mullu kaasa seitsmes kohtumises, alustades neist neljas algkoosseisus. 2:1 võidumängus Läti eakaaslaste vastu sai ta kirja ka väravasöödu.