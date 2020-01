Endine tippvõrkpallur: väikesel Eesti võistkonnal oli NSV Liidus väga raske läbi lüüa

Nagu paljud meie edukad mängijad on ka 1960. aastal sündinud Kasch pärit Võrust. 1979. aastal tuli Kasch NSV Liidu naiskonna koosseisus Euroopa juunioride meistriks.

Ta mängis Eesti koondises kokku kolmel erineval kümnendil ja valiti aastatel 1978-1982 viiel järjestikkusel korral Eesti kõige paremaks naisvõrkpalluriks.

Kuidas erineb praegune ja tollane mäng? "Reeglid on muutunud. Meie ajal oli kuidagi... ma ütleks - huvitavam," ütles Kasch intervjuus Vikerraadiole. "Pall käis tihedamalt, nüüd sureb väga kiirelt ära. Põnevust on vähem. Nii ma ise mõtlen."

Kui viimastel aastatel on pidanud Eesti naiste võrkpall end meeste kõrval tõestama, siis lihtne polnud ka toona. "Ainuke vahe oli, et meie võistlesime selle endise vene riigiga. Seal oli väga raske läbi lüüa väikesel Eesti võistkonnal," meenutas Kasch.

Kui Kalevi korvpallimeeskond oli NSV Liidu kõrgliigas tuntud kui kõige lühem võistkond - ehkki Eestis olid liidu kõige pikemad inimesed -, siis naiste võrkpallis päris nii ei olnud.

"Eks me olime kuskil seal keskel," vastas Kasch. "Ega me väga pikk võistkond ei olnud. Venemaal olid pea kahemeetriseid. Meil oli tasasem. Mina olin vist kõige pikem, aga siis olime üpris lähedal. Sidemängija natuke lühem, aga see ei olnud probleem."

Ligemale 30 aastat elab Kasch juba Soomes ja jõudis koguni 12 hooaega mängida ka sealses liigas. Sellest perioodist on aga pea paarkümmend aastat möödas.

"Pean tunnistama, et ma Soome võrkpalli eriti palju ei jälgi. Meeste oma küll, kuna mehed pääsesid Euroopa turniirile. Eks muidugi meistrivõistlusi mängitakse. Töö pärast ei ole mul aega nii palju televiisorit vaadata."