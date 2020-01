Aasta sportliku valla tunnustuse teenis Elva

"Aasta sportlik vald 2019" tiitli teeninud Elva vald toetab sporditegemist ning annab sporditegemise ja tervislike eluviiside viljelemiseks ka ise eeskuju, korraldades igal aastal augustis spordikuud. Elva valla üks arengukava eesmärke on arenev sporditurism, toetades suurüritusi nagu näiteks Rally Estonia Elva linnakatse ja Tartu Maratoni üritused, Eesti meistrivõistlusi orienteerumise tavarajal ja teates ning rahvusvahelist orienteerumisvõistlust Suunto Games. Vald võttis 2019. aastal tööle ka spordijuhi, kes koordineerib ja arendab spordivaldkonda.

Tunnustuse võttis vastu Elva vallavanem Toomas Järveoja. "Tänan Elva valla elanikke ja meie sõpru, kes hääletasid meie poolt. Elva vald on selles mõttes äge vald, et meil on väga palju spordiklubisid ja treenereid. Teen sügava kummarduse meie klubidele ja treeneritele, kes võimaldavad püramiidi teha nii suureks, et noored jõuavad tippu. Praegu on meil maailmatasemel tegevsportlasi palju, näiteks Kalev Ermits, Kaur Kivistik, Kristjan Ilves, Martin Järveoja. Elvas on sporti, tulge järgmisel suvel kõik uue spordihoone avamisele!" kutsus Järveoja.

Samuti kandideerisid Põlva vald, Rae vald, Saare vald ning Vinni vald.

Eesti Olümpiakomitee tunnustas auhinnagalal ka parimaid spordiklubisid, kelle valisid välja maakondlikud spordiliidud ja nelja suurema linna (Tallinn, Tartu, Pärnu ja Narva) spordiliidud. Tunnustuse teeninud spordiklubid on:

Alutaguse Suusaklubi, Ida-Virumaa

Aseri Spordiklubi, Lääne-Virumaa

Audentese Spordiklubi, Tallinn

Hiiumaa Orienteerujate Klubi, Hiiumaa

JK Vaprus, Pärnu

Jõgeva Kabeklubi, Jõgevamaa

Kadi Võimlejad, Raplamaa

Kahe Silla Klubi, Pärnumaa

Karupesa Team, Valgamaa

Keila Swimclub, Harjumaa

Orienteerumisklubi Kape, Tartumaa

Orienteerumisklubi Põlva Kobras, Põlvamaa

Orienteerumisklubi Võru, Võrumaa

Ridala Spordiklubi, Läänemaa

Saaremaa Merispordi Selts, Saaremaa

Spordiklubi Konkiro, Narva

Tenniseklubi Fellin, Viljandimaa

Türi Vibukool, Järvamaa

Võrkpalliklubi Duo, Tartu