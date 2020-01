Eesti Olümpiakomitee "Spordiaasta tähed 2019" galal pälvis Rahvusvahelise Olümpiakomitee auhinna "Sport ja jätkusuutlik arhitektuur" Tallinna kesklinnas asuv Kalevi spordihall, mis keskkonnateadlikult ja jätkusuutlikult renoveerituna on saanud uue elu, kandes samas edasi ajaloolist pärandit.

Tallinna spordihalli direktor Jüri Dorbeku sõnul on Kalevi spordihalli hoonel väga hea hing. "Siin on aura, mis inimesi kutsub, ja siin tahetakse üritusi korraldada. Ruumid võivad olla kitsad, aga siin tuntakse ennast hästi, sest sellel majal on oma hing ja vaim ning koht Eesti rahva südames," lausus Dorbek.

"Haruharva tuuakse spordibaase välja meie spordiüritustel ja galadel. Aga ometi töötavad üle terve Eesti spordibaasides sajad tublid töötajad, kes igapäevaselt valmistavad ette treeningtingimusi meie tippudele ja noortele sportlastele. Nad teevad seda tööd tõsiselt – mitte kõige kõrgema palga eest, aga suure entusiasmiga. Tahan öelda teile, kallid kolleegid, et see on kaudselt tunnustus ka teie tööle ja aitäh teile selle eest!" ütles Dorbek Alexela kontserdimaja laval ROK-i auhinda vastu võttes.

Spetsiaalselt spordihooneks loodud Kalevi spordihall on Eesti spordiajaloo üks sümboleid. Kalevi spordihall projekteeriti 1957. aastal ja valmis 1962. aastal. 2010. aastal ostis spordihalli Tallinna linn, kes viis läbi põhjalikud rekonstrueerimistööd. 2017. aasta kevadel avati taas uksed – alles jäi muinsuskaitse all olevale arhitektuurimälestisele ülioluline üldmulje, ent kõik, mis võimalik, oli kaasajastatud ning värskendatud. Ruumi ja funktsionaalsust on rohkem, samas tõusis oluliselt energiatõhusus ning paljuski kasutatakse päikesepaneelidest saadavat taastuvenergiat.