80-aastane Rein Pajur on üks neid poksitegelasi, kes on saanud Eestis oma ala viljelemise sünonüümiks. Ta on edukas poksija, kelle suurimaks teeneks on aga poksi kui spordiala jätkusuutlikkuse hoidmine läbi erinevate aegade. Pärast sportlaskarjääri lõppu on ta olnud muuhulgas ka olümpiamängudel poksikohtunik, kuulunud aastaid Poksiliidu juhatusse, andnud välja erinevaid poksiraamatuid, ent olulisim on tema panus noorte kasvatamisel ja spordi juurde toomisel treenerina ja spordiklubi eestvedajana.

Pajur ütles auhinda vastu võttes, et eneseületuseks tuleb teha eeskätt tugevat tööd. "Jõudu, jaksu, energiat soovin teile, kes te annate kõik oma õpilastele. Olge vaprad ja ärge andke alla, kui raske ka pole! Maailmameistriks saavad need, kes teevad seitse päeva nädalas rasket tööd. Te küsite, aga millal ta siis puhkab? Sport ongi puhkus!" rääkis Pajur.