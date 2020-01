Koppel: Tammeka liigub edasi samm-sammult, mitte korraks sähvatades

"Aastate jooksul on läinud paremaks see, et kui aastate eest suutsime hooaja jooksul üllatada ainult ühte liidergrupi liiget – näiteks võtta ära Levadia –, siis 2019 võitsime kõiki vastaseid peale Levadia, kellega mängisime välja kaks viiki," rääkis Koppel intervjuus Soccernet.ee-le.

"Tahan, et see, et võtame igalt tugevalt satsilt punkte, poleks ühemänguline, vaid võtaksime igaühe vastu kaks võitu. Asju tuleb parandada samm-sammult, et tippu jõuaksime loogiliselt. Mitte nii, et korraks sähvatad ja siis taas ei ole. Ikka samm-sammult."

"Ma väga austan tööd, mida peatreener Vjatšeslav Zahovaiko ja Paide Linnameeskonna mängijad mullu tegid," sõnas Tammeka loots Aastalõputurniiril portaalile. "Nad olid väga tublid, aga jään konservatiivseks ja tõden, et FC Flora, FCI Levadia ja Nõmme Kalju esikolmikus olemise traditsioon on nii tugev, et kui Paide suudab ka tänavu neljandat kohta hoida või isegi parandada, siis on nad midagi suurt korda saatnud."