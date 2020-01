Dakarile mõtlev Meeke: täiskohaga rallikarjäär on minu jaoks lõppenud

Möödunud hooaja järel Toyota rallimeeskonnast lahkunud Kris Meeke usub, et täiskohaga rallikarjäär on tema jaoks lõppenud ning aeg on pilk pöörata Dakari ralli poole.

Karjääri jooksul viis MM-rallit võitnud Meeke sõitis möödunud hooajal koos Jari-Matti Latvala ja Ott Tänakuga Toyota eest, uuele hooajale läheb Jaapani tootja vastu täiesti uue koosseisuga. "Pean olema realistlik," rääkis Meeke portaalile Motorsport.com. "Vaadates praegust [sõitjate] turgu, ei ole see võimalik. Arvan, et täiskohaga rallikarjäär WRC-s on minu jaoks lõppenud. Pean veel läbirääkimisi Toyotaga, ehk saan nende jaoks masinat testida."

40-aastase põhja-iirlase sõnul on tõenäoline, et peatselt näeb teda Dakari kestvusrallil. "Jälgisin alati Dakari televiisorist," sõnas Meeke Autospordile. "Mäletan, kuidas Ari Vatanen, Colin McRae ja teised rallisõitjad kunagi ammu osalesid. Olen alati selle vastu kirge tundnud ja mootorrattal mõningaid kestvussõite proovinud. Olen alati öelnud, et kui minu WRC karjäär lõppeb, võin Dakari proovida."

"Eelistaksin Dakari rallil osaleda autoga, kuigi mõtlen samas, et mootorrattal selle võistluse lõpetamine oleks midagi erilist," tunnistas Meeke. "Elan Andorras saja meetri kaugusel [kestvussõitjatest] Sam Sunderlandist ja Adrien Van Beverenist, sõidame nendega tihti koos. Dakar on kahtlemata midagi sellist, millest olen huvitatud."

Käesoleva aasta Dakari ralli algab Saudi Araabias pühapäeval.