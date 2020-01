Rannajalgpallikoondist asub juhendama Aleksei Galkin

40-aastane Galkin omab treenerina UEFA B-litsentsi ja EOK VI kategooria kutsetunnistust. Mängijana kuulus ta koondisesse aastatel 2011-2012 ja lõi üheksas kohtumises seitse väravat. 2015. aastal jõudis ta Venemaa karikavõistlustel Peterburi City ridades kaheksandikfinaali, aasta hiljem tõmbas ta Euro Winners Cupil selga Läti meeskonna FK Zepi särgi. Samal aastal krooniti ta FC ValiceCari ridades Eesti rannajalgpallimeistriks ning valiti Eesti parimaks rannajalgpalluriks.

2017. aastal krooniti Galkin Riia Kreissi ridades Läti rannajalgpallimeistriks ja valiti kohaliku liiga parimaks mängijaks, aasta hiljem krooniti ta Leedu meistriks Vilniuse FK Igoli ridades. Mullu vedas Galkin mängiva treenerina BSC Thunder/Häckeri Eesti meistriks. Möödunud aastal käis Galkin rannajalgpallikoondisega kaasas septembrikuus Euroliiga Superfinaalis, kus pärast ootamatut pääset finaalvõistlusele valmistas ta meeskonda ette koos Kristian Marmoriga, kes oli turniiril üles antud mängijana.

Galkin seab uueks aastaks ülesandeks pääsu Euroliiga Superfinaali. "See on kindel eesmärk! MM-valikturniir on samuti üheks prioriteediks ja seal puutume kokku A-divisjoni tasemel võistkondadega, kuid samuti ei sooviks latti seada allapoole. Sooviks ka valikturniiril alagrupi edukalt läbida," sõnas Galkin.

"Mängulises plaanis sooviksin kindlasti rõhku pöörata meie kaitsetegevusele, et võimalusel minimaliseerida nii-öelda "tühjast kohast" löödud tabamusi. Samuti sooviks parandada meie võimaluste realiseerimist. Suures pildis pole globaalses rannajalgpallis selliseid kardinaalseid muudatusi toimunud, mis paneks mind valitud kurssi muutma, kuid kindlasti on mul mõned ideed detailide osas. Peame valikus olevate mängijate toel endast maksimumi välja pigistama," lisas peatreener.

Galkin tegutseb jalgpallis ning rannajalgpallis mitmel rindel, kuid detsembrikuus pakutud rannajalgpallikoondise peatreeneri koht on pannud kogenud mängija valiku ette – maikuus sooviks ta mängijana valitsevat meistrit Thunder/Häckerit esindada, kuid edasiste plaanide osas jääb Galkin napisõnaliseks. Galkin ei välista Thunder/Häckeri juhendamist tänavusel hooajal, kuid praegu on õhus ka muid variante. Kindel on see, et Galkin jätkab jalgpallitreenerina Pärnu Kalevi klubis. Rannajalgpallikoondise etteotsa asub Galkin esialgu aastase lepinguga.

Möödunud aastaga lõppes senise peatreeneri Kristian Marmori kaheaastane periood peatreenerina. Marmori käe all kogus meeskond 21-st kohtumisest üheksa võitu.

Rannajalgpallikoondist ootab tänavu esmalt ees Euroliiga B-divisjoni etapp Ungaris Budapestis 10.-12. juulini. Edu korral toimub Superfinaal 3.-6. septembrini Portugalis Figueira da Fozis. MM-valikturniir leiab aset Itaalias Jesolos 24.-31. juulini.