TÄNA | ETV ekraanile jõuab film Konstantin Vassiljevist

Eesti Kultuurkapitali, Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Filmi Instituudi portreefilmide konkursitöö valmimisprotsess algas 2018. aasta kevadel. Võtted toimusid Poolas Gliwices, Vassiljevi sünnilinnas Maardus, Tallinna Jalgpallikoolis ja muudes Vassiljevi elukäigus olulistes paikades. Filmis astuvad üles Vassiljevi pereliikmed, Eesti endised ja praegused jalgpallikoondislased, Poola jalgpallitegelased, jalgpalliajakirjanikud ja paljud teised. Film käsitleb Vassiljevi algusaastaid jalgpallurina, edulugu koondise- ja klubikarjääris, aga ka karjääris vastu tulnud raskuseid.

35-aastane Vassiljev on esindanud Eesti koondist 119 korral ja löönud 25 väravat. Aasta ilusaima värava tiitli ehk Hõbepalli on ta võitnud lausa kuus korda. Mullu FC Floraga Premium liigas triumfeerinud Vassiljev on neljal korral kroonitud Eesti meistriks, esimesed kolm tiitlit võitis ta möödunud kümnendil FC Levadia ridades. Kolmel korral (2010, 2011, 2013) Eesti parimaks parimaks jalgpalluriks valitud Vassiljev oli 2011. aastal Eesti aasta kodanik, 2013. aastal autasustati teda Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.

Filmi režissöör ja operaator on Madis Reimund, toimetajaks Oliver Lomp ning produtsentideks Getter Vahar, Madis Reimund ja Oliver Lomp.

Filmi valmimist toetas ka Eesti Jalgpalli Liit.