Kotsar oli kaotusmängus meeskonna parim

Algviisikus alustanud Kotsar viibis väljakul 28 minutit ning kogus selle ajaga oma meeskonna parimana 11 silma (kahesed 4/6, vabavisked 3/4), olles ühtlasi ainus South Carolina mängija, kes jõudis kahekohalise punktisummani, vahendab Korvpall24.ee.

Lisaks võttis ta 4 lauapalli, andis ühe resultatiivse söödu, tegi 3 vaheltlõiget ja 2 pallikaotust ning langes 12 sekundit enne mängu lõppu viie veaga pingile.

Mängujärgsel pressikonverentsil ütles Kotsar, et süü kaotuse eest lasub temal. "See (kaotus) poleks pidanud juhtuma. See on minu, kõik on meeskonna liidrite peal. Kedagi muud süüdistada pole, sest paljud teised mängijad on kogenematud ja meie peame olema need, kes toovad meeskonda energiat ja neid mentaalselt ette valmistavad," sõnas Kotsar, kes mängib South Carolina ridades oma viimast ülikooliaastat.

