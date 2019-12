Van Gerwen jõudis dartsi MM-il jälle finaali

30-aastane van Gerwen alistas veerandfinaalis leedulase Darius Labanauskase 5:2 ja poolfinaalis inglase Nathan Aspinalli 6:3. Wright sai kaheksa seas jagu inglasest Luke Humphriesist 5:3 ja seejärel waleslasest Gerwyn Price'ist.

Maailma esinumbril van Gerwenil on kolm PDC maailmameistritiitlit (2014, 2017, 2019). 49-aastasel Wrightil midagi sellist ette näidata ei ole, kuid 2014. aastal jõudis ta finaali, kus tuli tunnistada just hollandlase paremust.

Omavaheliste kohtumiste statistika räägib selgelt hollandlase kasuks: MM-idel on ta peal 3:0, kõikidel suurturniiridel koguni 8:0. Kõigi turniiride peale kokku on võite ka Wrightil, aga seda 17 van Gerweni 59 vastu. Kaks vastasseisu on jäänud ka viiki.