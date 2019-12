Alaphilippe ei kiirusta Tour de France'i üldvõidu sihtimisega

2019. aastal 12 võitu pälvinud Alaphilippe valiti Prantsusmaa spordiajakirjanike poolt aasta parimaks sportlaseks, edestades hääletusel suusatajat Alexis Pinturault'd ja jalgpallurit Kylian Mbappe'd. Jalgratturi võitude hulka kuulusid esikohad Milano-San Remolt, Fleche Wallone'ilt ja Strade Bianchelt. Lisaks võidutses Alaphilippe kahel Tour de France'i etapil ning kandis kollast liidrisärki 14 päeva.

"Kindel on see, et mul ei ole viite meeskonnakaaslast seal abiks," ütles Alaphilippe. "Meil on kaasas sprinter ja me ei alusta võidusõitu meeskonnaga, kes kogu tuuril olukorda kontrolliks, vaid meeskonnaga, kes püüab etapivõite. Ma ei hakka enne üldvõidu peale mõtlema, kui minu kaheaastane leping Deceuninck-QuicStepi meeskonnaga lõpeb."

Üheks Alaphilippe'i eesmärgiks on tuleval aastal kindlasti Tokyo olümpiamängud, kuna Rio de Janeiros jäi ta medalist ilma. "Kui ma alustan Tour de France'i hea vormiga, siis on seda keeruline sellega lõpetada. Ja olümpia on veidi peale suurtuuri, seega me peame planeerima targalt," jätkas Alaphilippe, kes alustab uut hooaega Argentinas Vuelta a San Juanil ning stardib seejärel Colombia velotuuril.