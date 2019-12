Eesti väravavahi karjäär jätkub Soome tippklubis

2011. aastal jalgpalliga alustanud Kork on kogu oma karjääri veetnud Kalevi juures, mille jooksul ta on võistlusvormi selga tõmmanud 188 korral.

"Lõppenud hooaeg oli minu jaoks igati edukas, teenisime üle pika aja Kaleviga esimese meistrivõistluste medali ja koondisemängudes usaldati mind platsile nii mõneski mängus," lausus Kork Kalevi sotsiaalmeedias.

"Hooaja järel võeti minuga Soomest ühendust ja uuriti, kas ja millistel tingimustel mängiksin ma järgmisel hooajal HJK-s. Minu jaoks tuli otsus väga kergelt, olen pikalt mõelnud välismaal mängimisest ja Soome on minujaoks just sobiv koht alustamiseks."

"Käisin Soomes kohapeal, sain klubiga tuttavaks ja sain ennast näidata sõprusmängus," meenutas väravavaht. "Suutsin tõestada, et olen võimalust väärt ja kaks nädalat peale esimest kontakti klubiga sai selgeks, et vähemalt järgmise hooaja veedan Soomes.

"Loodan eesootavalt hooajalt palju mänguminuteid nii Soome liigas kui ka Champions League'is, kuid tean, et selleks on vaja teha tööd," jätkas Kork. "Loodan, et minu võimalus näitab noortele mängijatele, et ka Kalevist on võimalik välismaale mängima minna."