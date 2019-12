Maailma esimene vegan-jalgpalliklubi saab ökostaadioni

Ehitise teeb tähelepanuväärseks asjaolu, et see on peaaegu tervenisti puidust ja tulevasest Eco Parkist saab klubi teatel maailma kõige enam rohelist mõtteviisi kandev jalgpallistaadion.

Stroudi linna võimud lükkasid juunis esialgse projekti tagasi, aga pärast muudetuste tegemist võeti see häältega 6:4 vastu. Staadioni konstrueerib maailmakuulus büroo Zaha Hadid Architects, kes hiljuti võitis ka näiteks Tallinna Ülemiste terminali konkursi.

"Ma arvan, et see on õige otsus," kommenteeris Forest Green Roversi tegevjuht Dale Vince klubi kodulehekülje vahendusel. Valmimisel peaks sinna mahtuma 5000 pealtvaatajat.

"See on Stroudi jaoks suurepärane projekt, võttes aega viis aastat ja enne seda otsisime kolm aastat sobivat kohta. See on ületanud iga takistuse. Üllatuslikult lükati see eelmine kord tagasi."

Vince'i sõnul kulub staadioni valmimiseks siiski veel mitu aastat aega. Umbes aastaga peaks saama paika detailsem disain. "Kui me peaks alustame homme, siis läheb avamiseni kolm aastat," lisas ta.

Forest Green Roversi valmiv jalgpallistaadion Autor/allikas: Reuters/Scanpix

Forest Green Rovers on keskkonnateadlikkuse osas üks maailma eesrindlikumaid jalgpalliklubisid ja 2017. aastal sai sellest esimene ametlikult tunnustatud vegan-klubi.

Klubi teatel tõi neile sellise tunnustuse keskkonna- ja farmiloomade heaolusse panustamine. "Lionel Messi, Jermaine Defoe, Lewis Hamilton, Nate Diaz ja Venus Williams on kõik oma soorituste parandamiseks kasutanud vegan-dieete," kirjutab Forest Greeni kodulehekülg.

Sportlikult läheb esindusmeeskonnal hetkel kenasti, sest League Two's ollakse kuuendal ehk play-off positsioonil, mis annaks šansi tõusta järgmiseks hooajaks astme võrra kõrgemale.