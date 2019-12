VAR võib jõuda Premium liigasse juba aasta pärast, nõudes EJL-ilt sadu tuhandeid

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak avaldas, et videokohtunike süsteem (VAR) võib kõige kiiremal juhul jõuda Premium liigasse juba 2021. aastal. Taoline areng nõuab EJL-ilt suurt investeeringut, millele sisulist alternatiivi polegi.

"Juhatus andis Eesti Jalgpalli Liidu eelarve töögrupile ülesande vaadata üle organisatsiooni pikaajaline eelarve ja teha sellest lähtuvalt juhatusele ettepanek VAR-i rakendamise ajalise graafiku osas," ütles Pohlak intervjuus Soccernet.ee-le.

"Igaks juhuks lisan, et kõige kiiremini saab VAR-i rakendada Eesti Premium liigas hooajast 2021 ja seda juhul, kui eelarve töögrupp leiab olevat juba aastal 2020 võimalik vajalikud investeeringud teha."

"Esimese aasta VAR-i eelarve oleks ca 100 000 eurot – jutt käib siis ettevalmistavast hooajast, mil VAR tegelikult kasutusel ei ole – ja sealt edasi tõuseksid Premium liiga püsikulud ca 200 000 euro võrra aastas. VAR-i rakendamine kõikidel Premium liiga mängudel suurendaks selle numbri vähemalt kahekordseks."

"VAR on tulnud, et jääda ja kuigi ma isiklikult olen pigem VAR-i vastu ja eelistanuks varianti, kus ebaõiglased otsused tekivad inimliku eksimuse või inimese võimekuse piiratuse pärast, mitte tehnoloogia kasutamise reeglite tõttu – rõhutan, et VAR ei kaota ära ebaõiglaseid otsuseid, aga ta muudab nende tekkimise loogikat ja parandab kõige kriitilisemaid ebaõiglaseid otsuseid - siis ei ole meil tegelikult alternatiivi, kui tahame käia jalgpalli arenguga kaasas."

