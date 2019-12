Uus rannavolleduo Lõhmus-Korotkov veel suuri eesmärk ei sea

Kuna Eesti rannavolle esipaar Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar viibivad suurema osa ajast välisvõistlustel, kujunes noorte Timo Lõhmuse ja Märt Tammearu duost Eestis juba täiskasvanute klassis kõva tandem, kes noppis karikavõistlustel kaks etapivõitu. Tartus mängiv Tammearu otsustas keskenduda saalivõrkpallile, Selveris mängivat Lõhmust tõmbab aga endiselt rannavolle poole. Õnneks võttis ühendust Dmitri Korotkov ja pakkus koostööd.

"Meil tuli lõpuks otsustada, et kumba teha tahame, kas saali või randa ja Märt ütles, et tema tahab saali ja mina tahtsin randa. Dima just kirjutas, et sooviks ka randa ja mõtlesime, et miks mitte proovida," selgitas Lõhmus.

Lõhmusel on praegu saalihooaeg Selveriga pooleli, lisaks seisavad noortekoondisega ees EM-valikmängud. Korotkovi hooaeg Belgia esiliigas lõppeb aprilliga. Treeningutel loodavad nad abi ja nõu saada ka Nõlvakult-Tiisaarelt.