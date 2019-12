Raske põlvevigastus lõpetas Matthias Tassi hooaja

Vigastus juhtus Saint Mary 68:63 võidumängus Nevada üle, kui Tass läks kuus ja pool minutit enne kohtumise lõppu korvi alt viskele, kuid maandus halvasti. Eestlane kanti väljakult ära.

Sellel hooajal on Tass koduülikooli eest keskmiselt toonud 6,6 punkti ja 3,6 lauapalli mängus. Saint Maryl on tabelis 12 võitu ja kaks kaotust.

Tassie. You da best. ☘???????????? #GaelNation is behind you all the way.https://t.co/eJJ5RkgTTh pic.twitter.com/vY2YhBcSDK