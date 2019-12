Hollandi meister kaalub pärast edukat hooaega rattaspordiga pausi tegemist

20-aastase Wiebesi leping Parkhotel Valkenburgiga 2021. aasta lõpuni, kuid naine on saanud ahvatlevamaid pakkumisi ning soovib kiiremas korras kontrahti lõpetada, vahendab Marathon100.com.

Wiebesil on kiire, sest üleminekud lähevad lukku 31. detsembril ja uuesti saab klubi vahetada alates 1. juunist. Huvi noore hollandlanna vastu on suur, sest ta võitis kaks etappi Boels Ladies Touril ja saavutas seal kokkuvõttes teise koha.

"Tahan ühe sammu kõrgemale astuda," vihjas Wiebes võimalusele siirduda World Touri. "Rääkisin tiimi juhtkonnaga, kuid läbirääkimised on võtnud nii kaua aega. Suhted juhtkonnaga on läinud nii halvaks, et ma ei taha siin enam sõita. Ma kas vahetan naiskonda või ei sõida üldse pool aastat. Võib-olla hakkan tegelema kikkpoksiga, see meeldib mulle ka."