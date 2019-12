Õpingute tõttu Eestisse jäänud Mõnnakmäe: trennide arv on palju kahanenud

Eesti võrkpallikoondise kapten ja sidemängija, 29-aastane Julija Mõnnakmäe tegi juba enne EM-finaalturniiril võistlemist otsuse, et sel hooajal jääb ta õpingute tõttu mängima koduliigasse. Pühapäeval püüab ta TalTech/Tradehouse'i naiskonnaga, kus on põhikoosseisu jagu koondislasi, Eesti karikafinaalis üle mängida karikakaitsjat Tartu Ülikool/Bigbanki.

"Mul oli juba enne EM-i teada, et ma ei taha sügisest välismaale minna," kinnitas Mõnnakmäe ERR-ile. "Eks see on natuke raske mu jaoks, see on hoopis teine võrkpall, mis siin Eestis on. Peadki tegema midagi muud: käima koolis, tüdrukud käivad tööl, õhtul tuled trenni. Kindlasti trennide arv on mul väga palju kahanenud, aga ma olen väga rahul, kui saan võistkonda aidata ja ikka veel mängida."

Mõnnakmäe õpib Tallinna Tehnikaülikoolis magistriõppes majandust koos Prantsusmaa liigast koju naasnud tiimikaaslase Kristel Mooriga. Trenni teeb ta nüüd muidugi oluliselt vähem kui varem välisklubides mängides, kuid kevadel algavad uued koondisemängud on samuti sihikul.

"Hetkel ei võimalda need õpingud seda mitte kuidagi, aga eks ma proovin enda poolt teha kõike selleks, et ma oleks koondisele kasulik, kui mind vajatakse. Kindlasti teen kõike selleks, et oleksin koondiseks valmis," sõnas Mõnnakmäe.

Naiskonna esmakordne pääsemine EM-ile on andnud motivatsiooni nii vanadele kui noortele koondislastele, toonud TalTechi klubi mängudele fänne juurde ja järelainetus aina kestab.

"Kõikvõimalikud inimesed, kes võrkpalli jälgivad, tulevad ja ütlevad, kui lahe see on, kui suur saavutus see on. Ju siis me saime millegi väga suurega hakkama, nüüd hakkab see vaikselt kohale jõudma!"

Kaarte veel ei avata, kellest saab ajalugu teinud Andrei Ojametsa asemel uus rahvusnaiskonna peatreener ja mida temalt oodata, kuid esmakordselt palgatakse naiskonnale välistreener.

"Ma ei saa öelda, kas olen rahul või ei ole, eks ma kuulen ka pühapäeval! Kindlasti tegi väga suure töö ära ka Andrei Ojamets," sõnas Mõnnakmäe.

Võrkpallikoondiste uued peatreenerid hõigatakse välja pühapäeva õhtul juubeligalal "Eesti on võrkpallimaa 100".